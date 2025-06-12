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Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
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Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
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Фінансова тривога: що це таке та як впоратися

Київ • УНН

 • 11525 перегляди

Психологиня Катерина Кононова розповіла, що таке фінансова тривога, та як з нею впоратися. Причинами можуть бути як реальні труднощі, так і дитячі травми чи ірраціональні переконання.

Фінансова тривога: що це таке та як впоратися

У сучасному світі, особливо в умовах війни, економічної нестабільності та інфляції, все більше людей відчувають фінансову тривогу. Це не просто хвилювання через гроші, а постійне внутрішнє напруження, пов’язане з реальними або уявними фінансовими загрозами. Така тривога здатна впливати на ухвалення рішень, стосунки й загальне психічне здоров’я. У коментарі УНН психологиня Катерина Кононова розповіла, що таке фінансова тривога, та як з нею впоратися. 

Що таке фінансова тривога?

Фінансова тривога - це емоційна й фізіологічна реакція на стрес, пов’язаний з грошима. Вона може виникати навіть у тих, хто має достатній дохід, якщо є страх втратити стабільність або відчуття контролю. У період воєнного стану, нестабільної економіки, зростання цін і загальної невизначеності - така тривога стала масовим явищем

- зазначає Кононова.

За її словами, типовими проявами фінансової тривоги є: 

  • постійні думки про гроші, навіть у спокійні моменти;
    • тривога перед оплатою рахунків, веденням бюджету;
      • відкладення або уникнення фінансових рішень;
        • надмірна економія або, навпаки, імпульсивні витрати як спосіб зняття напруги;
          • дратівливість.

            "Людина, яка переживає фінансову тривогу, постійно думає про те, як забезпечити базові потреби, що буде, якщо ситуація погіршиться, чи зможе вона оплатити навчання дитини, придбати ліки чи впоратись із боргами. Це не просто роздуми - це емоційна і фізична напруга, що проявляється в тілі: напруженість м'язів, утруднене дихання, проблеми зі сном, швидка втома, дратівливість. Часто тривога супроводжується відчуттям провини або сорому - наприклад, через те, що не вдається заробити більше або забезпечити собі, чи сім'ї "нормальний рівень життя", - додає Кононова. 

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            Причини фінансової тривоги

            Психологиня зазначає, що причиною фінансової тривоги можуть бути реальні труднощі (втрата роботи, борги, низький дохід, зростання цін). Проте часто вона має глибші корені.

            "Вона може виникати з дитячого досвіду бідності, фінансової нестабільності в родині або через настанови типу "гроші дістаються важко", "грошей завжди не вистачає", "бідність - це ганьба". У дорослому житті до цього додаються зовнішні обставини - війна, втрата роботи, переїзд, борги або несподівані витрати", - зазначає психолог. 

            Вона також наголошує, що також соціальні мережі та порівняння себе з "успішними" людьми можуть лише посилювати внутрішню напругу. Людина відчуває, що не вписується в загальноприйняті уявлення про "норму", що її зусиль недостатньо, що вона постійно "відстає".

            Причиною фінансової тривоги також може бути невизначеність майбутнього, страх перед війною, інфляцією, пенсійним віком та ірраціональні переконання, наприклад: "Я повинен завжди мати запас грошей, інакше я нічого не вартий". 

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            Як впоратися із фінансовою тривогою

            Щоб впоратись із фінансовою тривогою, важливо передусім визнати її. Не замовчувати, не соромитись і не ігнорувати, а чесно сказати собі: "Я зараз тривожуся через гроші, і це нормально у таких обставинах". Визнання - це перший крок до зменшення напруги. Далі варто поступово наводити ясність у фінансовій ситуації. Навіть якщо вона складна, чітке усвідомлення своїх доходів, витрат, боргів і можливостей допомагає знизити тривожність. Створіть фінансову картину, зберіть повну інформацію про доходи, витрати, борги, заощадження для розуміння, з чим ви маєте справу. Дуже важливо діяти поступово. Не варто братись одразу за повний фінансовий аудит чи радикальне скорочення витрат. Можна почати з простого: записати основні витрати за тиждень, виділити обов’язкові платежі, спробувати відкласти символічну суму. Маленькі кроки створюють відчуття контролю - а саме його не вистачає в стані тривоги

            - наголошує психологиня.

            Також вона радить розвивати фінансову грамотність. 

            "Чим більше ви знаєте про гроші - тим менше страху, читайте перевірені джерела, використовуйте прості мобільні додатки для ведення бюджету, розділіть витрати на обов’язкові, бажані й непотрібні. Паралельно варто звернути увагу на свої внутрішні переконання щодо грошей. Багато з них можуть бути нераціональними або застарілими. Наприклад, думка "я ніколи не зможу заробити більше" блокує пошук нових можливостей. Важливо виявити та змінити деструктивні установки. Замість "я ніколи не зможу заробляти більше" - "я можу навчитися нового, що збільшить мій дохід". Замість "мені соромно просити допомогу" - "просити підтримки - це нормально, особливо в складні часи", - зазначає психолог. 

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            За її словами, окрім фінансових кроків, дуже важливо турбуватися про себе загалом. Тривога - це не лише про розум, а й про тіло. Регулярний сон, здорове харчування, рух, обмеження новин і турбота про стосунки - усе це допомагає знижувати загальний рівень тривожності. Іноді, щоби зняти напругу, потрібно просто вийти на прогулянку, обійняти когось із близьких чи зробити паузу, замість нескінченного прокручування думок.

            Якщо фінансова тривога заважає повсякденному життю, спричиняє панічні атаки або депресію, викликає конфлікти в родині, призводить до серйозних фінансових рішень "на емоціях" - зверніться до психолога. Консультація з психологом допоможе відокремити реальні труднощі від катастрофічних сценаріїв у голові, побачити інші перспективи, вчитись справлятись зі стресом без самозвинувачення та паніки.

            "Фінансова тривога - це не про гроші як такі, а про відчуття безпеки, контролю й гідності. Вона не зникає миттєво, але маленькими кроками можна повернути впевненість і спокій. Гроші - лише інструмент. Ваша цінність - не в гаманці, а в житті, яке ви щодня будуєте, незважаючи ні на що", - резюмувала Кононова. 

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            Павло Башинський

            Павло Башинський

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