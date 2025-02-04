Фінансові питання в стосунках: як вирішувати конфлікти та підтримувати партнера

Фінансові питання рано чи пізно постають у кожній парі. Різний рівень доходів, підходи до витрат чи розподіл бюджету можуть як зміцнити стосунки, так і створити напругу. Важливо не стільки те, скільки заробляє кожен партнер, а те, як вони домовляються про фінансові питання та підтримують одне одного.

Про те, як фінанси проявляються на стосунках УНН поспілкувався з психологинею Катериною Гордон.

За словами експертки, фінансова нерівність рідко стає головною причиною розлучення. Якщо в парі є довіра, взаєморозуміння та повага, різниця в доходах не стане вирішальним фактором. Втім, фінанси можуть стати своєрідним каталізатором інших вже існуючих проблем.

Це повинен бути комплекс проблем в стосунках. Якщо стосунки гарні, по всіх аспектам вони добрі, і при цьому є нерівномірність фінансів, то це не може призвести до розлучення - підкреслила Гордон.

Що може справді вплинути на розрив стосунків, на думку психолога — це не реалізація партнера.

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"Тут більше, я б сказала, не фінансова різниця, а наскільки реалізована людина. Найчастіша проблема в парах, в сім'ях, якщо одна людина росте, розвивається, працює, має інтереси, а інша в пошуках себе багато років, і не може не знайти себе. Тоді це вже переходить не тільки на реалізацію. А на те, що партнер приходить і каже: "Вона не працює, не заробляє гроші, а коли глибше копаємо, то виявляється, що це реалізація. Тобто не подобається партнеру те, що дружина шукає себе довгі роки",- зазначила психологиня.

Катерина Гордон також підсумувала, що є багато прикладів сімей, де різний соціальний статус двох партнерів, різне фінансове становище ніяк не впливає на стосунки.

Тобто, якщо в інших аспектах стосунків все добре, то і фінансове питання не буде проблемою.

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Як пояснила Гордон, одним з вірних кроків вирішення цієї проблеми є підтримка свого партнера та його бажання на реалізацію.

"Тут не варто казати: "Ти поганий, ти сидиш дома, ти на одні курси пішов, на інші, і без результату", а треба підтримувати партнера. Якщо один партнер сильніший, то він може направити людину і потім вона буде дуже вдячна за це",- наголосила фахівчиня.

Крім того, важливо не забувати про простий діалог.

Люди повинні спілкуватися. Повинна бути довіра до партнера, що він підтримує. І треба розповідати, про все як є. А не приховувати якусь інформацію. Тому що, коли людина не договорює, створює велике коло проблем, їй може бути погано, що вона не заробляє. Вона не каже про це партнеру, або говорить якось приховано. А партнер не зрозуміє, що відбувається і тому це створює більше проблем. Говорити, довіряти партнеру, вирішувати проблеми разом - пояснила Гордон.

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Психологиня навела простий приклад однієї сімейної пари, яка одного разу звернулася до неї, оскільки вирішили розлучатися, втім перед цим вирішили звернутися до спеціаліста.

Прийшли вони з тим, що в них конфлікти були на всі теми. Почали зʼясовувати, що за проблеми. І виявилося, що коли вони почали стосунки, чоловік дуже гарно заробляв. Він дарував їй подарунки, вони їздили на відпочинок, все було добре. Потім вони почали жити разом. І в якийсь момент у нього почалися труднощі фінансові, і він не сказав їй, тому що подумав, що вона не прийме цей факт. І так потрошку менше подарунків, менше часу з нею. Тобто він ще дуже переживав, через це закривався у собі, а вона зрозуміла це так, що він її розлюбив. І теж не могла відкрито з ним розмовляти про це. І потім це накопичилось в неї, і її почало дратувати в ньому все. Він каже: "Приготуй мені сніданок". Вона каже: "Чого? Не буду, нічого буду готувати, а якщо він мене не любить". І от ці конфлікти дійшли до того, щоб прямо люди вирішили розлучитися, а потім, коли він сказав причину вона сказала: "Ти мене любиш? Так люблю. Чому ти мені не казав? Вона говорить: "Я тебе підтримую, мені не потрібно там це все" - поділилася Гордон.

У багатьох пар також постає питання про те, як розпоряджатися фінансами. Для когось нормою є роздільний бюджет, є пари в яких забезпечує повністю чоловік, а гроші жінки — це її гроші.

Проте, за словами Катерини Гордон, психологи більше схвалюють спільний бюджет.

"Я вважаю, що тут важливі сімейні традиції, як і в неї, як і в нього. Це має дуже великий вплив. І тут теж повинна бути домовленість. Тут потрібно робити так, як буде максимально комфортно їй і йому, можливо там частина спільна, частина окремо, щоб вони відчували, що вони десь незалежні одне від одного. Тут варто знаходити компроміси, спільне рішення і пробувати",—сказала експертка.

Катерина Гордон розповіла, що проблемним є те, що на початку стосунків люди часто ідеалізують партнера. Це період, коли кожен намагається виглядати в найкращому світлі, а через деякий час маска спадає, і люди починають показувати своє справжнє обличчя. У цей момент починають зʼявлятися реальні проблеми, зокрема у питаннях побуту, фінансів, інтимного життя та довіри.

Тому вона виділила основні аспекти, які можуть стати каменем спотикання у стосунках. Перший — ставлення до побуту. Наприклад, коли чоловіку важливо, щоб дружина готувала йому, а вона не любить це робити,тож і виникають конфлікти.

Другим важливим аспектом є фінанси. Часто у парах є розбіжності у ставленні до грошей: один партнер схильний до економії та накопичення, а інший — до витрат. У таких випадках важливо домовлятися і знаходити компроміси.

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Не менш важливими є інтимне життя та довіра. Коли є проблеми в цих сферах, парам доводиться працювати над відновленням гармонії. Однак, якщо лише один з цих аспектів є проблемним, пара може впоратися з труднощами та продовжити підтримувати один одного.