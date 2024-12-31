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Бред Пітт і Анджеліна Джолі досягли угоди про розлучення після 8 років судової тяганини

Київ • УНН

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Після восьми років судових розглядів Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли остаточної угоди про розлучення. Джолі висловила полегшення щодо завершення цього етапу, зосереджуючись на відновленні своєї родини.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі досягли угоди про розлучення через вісім років після того, як зірка "Марії" подала заяву про припинення їхнього дворічного шлюбу, пославшись на непримиренні розбіжності, повідомляє People, пише УНН.

Деталі

Джолі, 49 років, та Пітт, 61 рік, підписали угоду про розлучення у понеділок, 30 грудня, за словами адвокатів Джолі.

"Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Вона та діти залишили все майно, яке вони ділили з містером Піттом, і з того часу вона зосередилася на пошуку миру та зцілення для своєї сім'ї, - повідомив адвокат Джолі Джеймс Саймон у заяві People. - Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Щиро кажучи, Анджеліна виснажена, але вона рада, що ця частина позаду".

Джерело, близьке до Джолі, додає: "Вона не говорить погано про [Пітта] ні публічно, ні в приватному порядку. Вона щосили намагається бути світлою після темних часів".

Представник Пітта відмовився підтвердити чи прокоментувати.

Доповнення

Джолі подала на розірвання шлюбу 19 вересня 2016 року, через кілька днів після польоту на приватному літаку, під час якого, як вона стверджувала, Пітт ображав її та їхніх шістьох дітей; влада не висунула йому обвинувачень після проведеного на той час розслідування, і Джолі відмовилася висувати обвинувачення.

Через чотири місяці колишня пара опублікувала спільну заяву, у якій говорилося, що вони досягли угоди про те, щоб врегулювати своє розлучення в приватному порядку, і зберігатимуть конфіденційність подальших подробиць свого розлучення, використовуючи приватного суддю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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