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Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Киев  •  УНН

 • 87323 просмотра

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После восьми лет судебных разбирательств Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли окончательного соглашения о разводе. Джоли выразила облегчение по поводу завершения этого этапа, сосредотачиваясь на восстановлении своей семьи.

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе через восемь лет после того, как звезда «Марии» подала заявление о прекращении их двухлетнего брака, сославшись на непримиримые разногласия, сообщает People, пишет УНН.

Детали

Джоли, 49 лет, и Питт, 61 год, подписали соглашение о разводе в понедельник, 30 декабря, по словам адвокатов Джоли.

«Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили все имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на поиске мира и исцеления для своей семьи, - сообщил адвокат Джоли Джеймс Саймон в заявлении People. - Это лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Искренне говоря, Анджелина истощена, но она рада, что эта часть позади».

Источник, близкий к Джоли, добавляет: «Она не говорит плохо о [Питте] ни публично, ни в частном порядке. Она изо всех сил пытается быть светлой после темных времен».

Представитель Питта отказался подтвердить или прокомментировать.

Дополнение

Джоли подала на расторжение брака 19 сентября 2016 года, через несколько дней после полета на частном самолете, во время которого, как она утверждала, Питт оскорблял ее и их шестерых детей; власти не выдвинули ему обвинений после проведенного в то время расследования, и Джоли отказалась выдвигать обвинения.

Через четыре месяца бывшая пара опубликовала совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли соглашения о том, чтобы урегулировать свой развод в частном порядке, и будут сохранять конфиденциальность дальнейших подробностей своего развода, используя частного судью.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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