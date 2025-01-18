Обама спростував чутки про розлучення з дружиною зворушливим привітанням - ЗМІ

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Київ • УНН

 • 142568 перегляди

Колишній президент США привітав Мішель Обаму з днем народження у соцмережі. Цим він розвіяв усі чутки про проблеми у їхніх стосунках, які виникли через відсутність Мішель на важливих заходах.

Колишній президент США Барак Обама розвіяв чутки про розлучення з Мішель Обамою та опублікував у своєму Instagram фото зі зворушливим привітанням дружини з днем народження, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

"З днем народження, кохання всього мого життя. Ти наповнюєш будь-який простір теплом, мудрістю, гумором і витонченістю - і при цьому виглядаєш приголомшливо. Я щасливий, що можу розділити з тобою життєві пригоди. Я люблю тебе", - зазначив у дописі Обама. 

"Я люблю тебе, дорогий", - відреагувала на привітання Мішель Обама.

Таким чином Bild побачив у цьому те, що всі здогадки про ймовірні проблеми в стосунках колишнього президента США з його дружиною, які з'явилися після відсутності Мішель на кількох важливих заходах - розвіялися.

Як зазначають ЗМІ, Мішель Обама раніше відверто розповідала про труднощі в їхньому шлюбі, які тривали близько десяти років. У своїй книзі Becoming ("Становлення") вона підкреслила, що довгострокові відносини неминуче проходять через злети і падіння, і закликала пари зберігати терпіння.

Нагадаємо 

Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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