Мішель Обама не буде присутня на інавгурації Трампа

Колишня перша леді Мішель Обама не буде присутня на інавгурації обраного президента Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це вже другий випадок за два тижні, коли вона не відвідує офіційні заходи за участі колишніх лідерів США та їхніх подружжів. Однак колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон будуть присутні.

Представники Лори Буш та Гілларі Клінтон підтвердили, що вони також приєднаються до своїх чоловіків на церемонії складання присяги в Капітолії.

"Колишній президент Барак Обама підтвердив свою присутність на 60-й інавгураційній церемонії. Колишня перша леді Мішель Обама не буде присутня", – йдеться у заяві Офісу Барака та Мішель Обами, наданій агентству Associated Press.

Колишній президент Барак Обама підтвердив свою присутність на 60-й інавгураційній церемонії. Колишня перша леді Мішель Обама не буде присутня, - йдеться у заяві Офісу Барака та Мішель Обами, наданій агентству.



Причини за яких Мішель Обама пропускає інавгурацію Трампа, не уточнюються. Вона також не була присутня на державному похороні колишнього президента Джиммі Картера у Вашингтоні минулого тижня. Тоді на церемонії були присутні Трамп, Обама, Буш, Клінтон та їхні подружжя – окрім Мішель Обами.

Білл Клінтон відвідає церемонію складання присяги Трампа, підтвердив джерело, знайоме з його розкладом. Гілларі Клінтон також буде присутня, за словами її представника.

Офіс Джорджа Буша-молодшого підтвердив, що він і Лора Буш також візьмуть участь у заході.

Минулого тижня Мішель Обама була єдиною з подружжів, яка пропустила похоронну службу в Національному соборі у Вашингтоні. Там її чоловік і Дональд Трамп сиділи поруч, спілкувалися і сміялися, демонструючи дружнє ставлення, попри політичну ворожнечу між демократом Обамою та республіканцем Трампом.

Доповнення

Мішель Обама активно виступала проти Дональда Трампа під час його президентських кампаній 2016, 2020 та 2024 років. У своїх мемуарах 2018 року вона висловила шок, коли дізналася, що Трамп стане наступником її чоловіка, та засудила його кампанію, яка ставила під сумнів громадянство Барака Обами.

Минулої осені Мішель Обама агітувала за демократку Камалу Гарріс, закликаючи чоловіків голосувати за неї та попереджаючи, що життя жінок буде під загрозою, якщо Трамп повернеться до Білого дому.

Усі три колишні президенти та їхні дружини були присутні на першій інавгурації Трампа у 2017 році, включаючи Гілларі Клінтон, яка програла йому на виборах 2016 року. Тоді також був присутній Джиммі Картер.

Нагадаємо

Обраний президент США Дональд Трамп зібрав понад 170 млн доларів на майбутню інавгурацію, що вдвічі більше за Байдена. Великі технологічні компанії, включаючи Amazon та Meta, пожертвували по мільйону доларів.