Трамп встановив рекорд зі збору коштів на інавгурацію: технологічні гіганти долучились

Обраний президент США Дональд Трамп зібрав понад 170 мільйонів доларів на свою майбутню інавгурацію, рекордну суму, на тлі того, як керівники технологічних компаній та великі спонсори з радістю виписували великі чеки, щоб допомогти профінансувати церемонію, пише УНН з посиланням на AP.

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Зібрані наразі приватні пожертвування були підтверджені людиною, яка не з чуток знає про збір коштів, але не уповноважена виступати публічно. Ця людина сказала, що інавгураційний комітет Трампа, як очікується, збере понад 200 мільйонів доларів до кінця кампанії.

Інавгураційний комітет Трампа не одразу відповів на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію у середу. Комітет поки не уточнив, як він планує витратити пожертвування.

Приватні пожертвування зазвичай використовуються для оплати заходів, пов'язаних з інавгурацією, таких як витрати, пов'язані з самою церемонією присяги, а також парадом та розкішними інавгураційними балами. За словами джерела, гроші, що залишилися від інавгураційного комітету, як очікується, будуть направлені на майбутню президентську бібліотеку Трампа.

Колосальна сума, зібрана на сьогодні інавгураційним комітетом Трампа, більш ніж удвічі перевищує суму, зібрану президентом США Джо Байденом чотири роки тому, коли він зібрав майже 62 мільйони доларів на свою інавгурацію, згідно з записами Федеральної виборчої комісії.

Пожертвування на першу інавгурацію Трампа у 2016 році також встановили рекорд, коли він зібрав майже 107 мільйонів доларів.

"Після перемоги колишнього президента у листопаді, а також після того, як республіканці отримали контроль над обома палатами Конгресу, великі спонсори, включаючи технологічні компанії, виписували великі чеки, прагнучи покращити свої відносини з новим президентом", - зазначає видання.

Amazon та Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, заявили минулого місяця, що кожна з них планує пожертвувати по 1 мільйону доларів в інавгураційний фонд Трампа. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман також сказав, що планує зробити особисту пожертву обсягом 1 мільйон доларів.

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