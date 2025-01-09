Трамп установил рекорд по сбору средств на инаугурацию: технологические гиганты присоединились

Избранный президент США Дональд Трамп собрал более 170 миллионов долларов на свою предстоящую инаугурацию, рекордную сумму, на фоне того, как руководители технологических компаний и крупные спонсоры с радостью выписывали большие чеки, чтобы помочь профинансировать церемонию, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Собранные пока частные пожертвования были подтверждены человеком, который не понаслышке знает о сборе средств, но не уполномочен выступать публично. Этот человек сказал, что инаугурационный комитет Трампа, как ожидается, соберет более 200 миллионов долларов до конца кампании.

Инаугурационный комитет Трампа не сразу ответил на сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию в среду. Комитет пока не уточнил, как он планирует потратить пожертвования.

Частные пожертвования обычно используются для оплаты мероприятий, связанных с инаугурацией, таких как расходы, связанные с самой церемонией присяги, а также парадом и роскошными инаугурационными балами. По словам источника, деньги, оставшиеся от инаугурационного комитета, как ожидается, будут направлены на будущую президентскую библиотеку Трампа.

Колоссальная сумма, собранная на сегодня инаугурационным комитетом Трампа, более чем вдвое превышает сумму, собранную президентом США Джо Байденом четыре года назад, когда он собрал почти 62 миллиона долларов на свою инаугурацию, согласно записям Федеральной избирательной комиссии.

Пожертвования на первую инаугурацию Трампа в 2016 году также установили рекорд, когда он собрал почти 107 миллионов долларов.

«После победы бывшего президента в ноябре, а также после того, как республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса, крупные спонсоры, включая технологические компании, выписывали большие чеки, стремясь улучшить свои отношения с новым президентом», - отмечает издание.

Amazon и Meta, материнская компания Facebook и Instagram, заявили в прошлом месяце, что каждая из них планирует пожертвовать по 1 миллиону долларов в инаугурационный фонд Трампа. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также сказал, что планирует сделать личное пожертвование объемом 1 миллион долларов.

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