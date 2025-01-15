Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Трампа

Бывшая первая леди Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это уже второй случай за две недели, когда она не посещает официальные мероприятия с участием бывших лидеров США и их супругов. Однако бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон будут присутствовать.

Представители Лоры Буш и Хиллари Клинтон подтвердили, что они также присоединятся к своим мужьям на церемонии принесения присяги в Капитолии.

"Бывший президент Барак Обама подтвердил свое присутствие на 60-й инаугурационной церемонии. Бывшая первая леди Мишель Обама не будет присутствовать", - говорится в заявлении Офиса Барака и Мишель Обамы, предоставленном агентству Associated Press.

Бывший президент Барак Обама подтвердил свое присутствие на 60-й инаугурационной церемонии. Бывшая первая леди Мишель Обама не будет присутствовать, - говорится в заявлении Офиса Барака и Мишель Обамы, предоставленном агентству.



Причины по которым Мишель Обама пропускает инаугурацию Трампа, не уточняются. Она также не присутствовала на государственных похоронах бывшего президента Джимми Картера в Вашингтоне на прошлой неделе. Тогда на церемонии присутствовали Трамп, Обама, Буш, Клинтон и их супруги - кроме Мишель Обамы.

Билл Клинтон посетит церемонию присяги Трампа, подтвердил источник, знакомый с его расписанием. Хиллари Клинтон также будет присутствовать, по словам ее представителя.

Офис Джорджа Буша-младшего подтвердил, что он и Лора Буш также примут участие в мероприятии.

На прошлой неделе Мишель Обама была единственной из супругов, которая пропустила похоронную службу в Национальном соборе в Вашингтоне. Там ее муж и Дональд Трамп сидели рядом, общались и смеялись, демонстрируя дружеское отношение, несмотря на политическую вражду между демократом Обамой и республиканцем Трампом.

Дополнение

Мишель Обама активно выступала против Дональда Трампа во время его президентских кампаний 2016, 2020 и 2024 годов. В своих мемуарах 2018 года она выразила шок, когда узнала, что Трамп станет преемником ее мужа, и осудила его кампанию, которая ставила под сомнение гражданство Барака Обамы.

Прошлой осенью Мишель Обама агитировала за демократку Камалу Харрис, призывая мужчин голосовать за нее и предупреждая, что жизнь женщин будет под угрозой, если Трамп вернется в Белый дом.

Все три бывших президента и их жены присутствовали на первой инаугурации Трампа в 2017 году, включая Хиллари Клинтон, которая проиграла ему на выборах 2016 года. Тогда также присутствовал Джимми Картер.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп собрал более 170 миллионов долларов на предстоящую инаугурацию, что вдвое больше, чем Байден. Крупные технологические компании, включая Amazon и Meta, пожертвовали по миллиону долларов.