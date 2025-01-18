Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Бывший президент США Барак Обама развеял слухи о разводе с Мишель Обамой и опубликовал в своем Instagram фото с трогательным поздравлением жены с днем рождения, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты наполняешь любое пространство теплом, мудростью, юмором и изысканностью - и при этом выглядишь потрясающе. Я счастлив, что могу разделить с тобой жизненные приключения. Я люблю тебя", - отметил в публикации Обама.

"Я люблю тебя, дорогой", - отреагировала на поздравление Мишель Обама.

Таким образом Bild увидел в этом то, что все догадки о возможных проблемах в отношениях бывшего президента США с его женой, которые появились после отсутствия Мишель на нескольких важных мероприятиях - развеялись.

Как сообщают СМИ, Мишель Обама ранее откровенно рассказывала о трудностях в их браке, которые длились около десяти лет. В своей книге Becoming ("Становление") она подчеркнула, что долгосрочные отношения неизбежно проходят через взлеты и падения, и призвала пары сохранять терпение.

Напомним

Бывшая первая леди США Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа 20 января.