Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

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Бывший президент США поздравил Мишель Обаму с днем рождения в социальных сетях. Этим он развеял все слухи о проблемах в их отношениях, которые возникли из-за отсутствия Мишель на важных мероприятиях.

Бывший президент США Барак Обама развеял слухи о разводе с Мишель Обамой и опубликовал в своем Instagram фото с трогательным поздравлением жены с днем рождения, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты наполняешь любое пространство теплом, мудростью, юмором и изысканностью - и при этом выглядишь потрясающе. Я счастлив, что могу разделить с тобой жизненные приключения. Я люблю тебя", - отметил в публикации Обама. 

"Я люблю тебя, дорогой", - отреагировала на поздравление Мишель Обама.

Таким образом Bild увидел в этом то, что все догадки о возможных проблемах в отношениях бывшего президента США с его женой, которые появились после отсутствия Мишель на нескольких важных мероприятиях - развеялись.

Как сообщают СМИ, Мишель Обама ранее откровенно рассказывала о трудностях в их браке, которые длились около десяти лет. В своей книге Becoming ("Становление") она подчеркнула, что долгосрочные отношения неизбежно проходят через взлеты и падения, и призвала пары сохранять терпение.

Напомним 

Бывшая первая леди США Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа 20 января.

Алина Волянская

Алина Волянская

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