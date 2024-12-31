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Голлівудські пари, що зберегли любов: секрети стосунків

Голлівудські пари, що зберегли любов: секрети стосунків

Київ • УНН

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Від Теда Денсона і Мері Стінберген до Джуді та Джеррі Шейндлін - історії найміцніших шлюбів Голлівуду. Зіркові пари діляться секретами, як зберегти кохання протягом десятиліть.

У Голлівуді, де розриви і відновлення стосунків бувають частіше, ніж виходи нових фільмів, є пари, які доводять, що кохання існує. Про це пише E! News, передає УНН

Тед Денсон і Мері Стінберген

У шлюбі майже 30 років. Тед і Мері вперше зустрілися у 1983 році під час кастингу до фільму Cross Creek, але романтичні стосунки між ними почалися лише через десять років, на зйомках Pontiac Moon. У 1995 році пара одружилася у маєтку в Мартас-Він’ярд за присутності таких гостей, як Білл і Хілларі Клінтони.

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"Ми зустрілися, коли нам було вже 40 і 45 років. Ми мали час усвідомити себе і свої помилки," — сказала Мері.

Вона вважає Теда втіленням своїх юнацьких мрій:

"Я б із задоволенням провела з ним ще 100 життів". Секрет їхнього шлюбу — довіра, підтримка й те, що обидва не сприймають одне одного як даність.

Віола Девіс і Джуліус Теннон

Понад 20 років у шлюбі.

Ця пара зустрілася у 1999 році на зйомках серіалу City of Angels.

Через чотири роки вони одружилися, причому перша церемонія була скромною — лише 15 гостей.

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Але згодом вони влаштували велике свято з понад сотнею запрошених.

"20 років зв’язку… Ми пережили втрати, тріумфи, радість і горе, але ніколи не відпускали одне одного," — казала Віола.

Їхній секрет — терпимість до відмінностей. Віола радить майбутнім молодятам:

"Шлюб починається, коли ви приймаєте свого партнера зі всіма його недоліками".

Марішка Харґітай і Пітер Герман

Шлюб триває вже 16 років. Актори вважають, що гумор — найкраща зброя у шлюбі.

Після сварки вони завжди жартують.

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"Це допомагає нам рухатися вперед",— поділився Пітер.

Маючи доволі різні характери, вони знаходять щастя в розумінні та легкості у стосунках.

Кіра Седжвік і Кевін Бейкон

У шлюбі вже 32 роки.

"Не беріть порад від знаменитостей," — жартує Кевін, але додає, що їхній секрет — уникати затяжних конфліктів.

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"Ми не прагнемо перемоги у сварках, натомість шукаємо вирішення".

Їхня формула щасливого шлюбу проста: не має бути запасного плану. Вони завжди хочуть знайти спільну мову.

Майкл Джей Фокс і Трейсі Поллан

33 роки у шлюбі.

Актори уникають того, щоб "відкривати старі рани" у конфліктах.

"Ми не нападаємо на вразливості одне одного. Це лише шкодить стосункам",— пояснив Майкл.

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Трейсі додає, що важливо розуміти, іноді ваш партнер може сказати щось невдале, але це не означає, що він вас не любить.

Джеймі Лі Кертіс і Крістофер Гест

Вони вже 40 років у шлюбі.

"Він змушує мене сміятися більше за всіх," — зізналася Джеймі перед їхньою 40-ю річницею.

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Їхній секрет — легкість у спілкуванні та здатність знаходити радощі навіть у простих речах.

Мелісса Маккарті та Бен Фальконе

15 років років шлюбу. Актори вважають, що спільний сміх продовжує їхнє життя.

"Кожна гарна розмова чи жарт додають нам ще кілька місяців щастя," — зізнається Мелісса.

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Вони також дотримуються правила: не йти спати у стані злості.

"Зранку ти вже навіть не пам’ятаєш, чому був злий", — додав Бен.

Елтон Джон і Девід Ферніш

У шлюбі 19 років.

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Їхня традиція — щосуботи писати одне одному листи. Елтон вважає це ключем до тривалих стосунків: "Спілкування — найважливіше у будь-якому шлюбі."

Келлі Ріпа та Марк Консуелос

25 років шлюбу.

Їхній шлях до гармонії почався з розуміння, що маленькі речі не мають руйнувати велике.

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Вони навчились давати одне одному простір і бачать у цьому запоруку щастя.

Лілі Томлін і Джейн Вагнер

Шлюб триває аж 50 років.

"Я завжди перепрошую першою," — каже Лілі, пояснюючи, що не хоче, аби її партнерка відчувала самотність.

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Їхній секрет — уникати образливих слів, адже потім ти сам будеш злитись через сказане.

Джуді Шейндлін і Джеррі Шейндлін

Їхньому шлюбу понад 30 років.

Ця пара зрозуміла, що змінювати партнера — марна справа.

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"Щастя приходить, коли ти приймаєш людину такою, якою вона є", — пояснила Джуді.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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