Голлівудські пари, що зберегли любов: секрети стосунків

У Голлівуді, де розриви і відновлення стосунків бувають частіше, ніж виходи нових фільмів, є пари, які доводять, що кохання існує. Про це пише E! News, передає УНН.

Тед Денсон і Мері Стінберген

У шлюбі майже 30 років. Тед і Мері вперше зустрілися у 1983 році під час кастингу до фільму Cross Creek, але романтичні стосунки між ними почалися лише через десять років, на зйомках Pontiac Moon. У 1995 році пара одружилася у маєтку в Мартас-Він’ярд за присутності таких гостей, як Білл і Хілларі Клінтони.

"Ми зустрілися, коли нам було вже 40 і 45 років. Ми мали час усвідомити себе і свої помилки," — сказала Мері.

Вона вважає Теда втіленням своїх юнацьких мрій:

"Я б із задоволенням провела з ним ще 100 життів". Секрет їхнього шлюбу — довіра, підтримка й те, що обидва не сприймають одне одного як даність.

Віола Девіс і Джуліус Теннон

Понад 20 років у шлюбі.

Ця пара зустрілася у 1999 році на зйомках серіалу City of Angels.

Через чотири роки вони одружилися, причому перша церемонія була скромною — лише 15 гостей.

Але згодом вони влаштували велике свято з понад сотнею запрошених.

"20 років зв’язку… Ми пережили втрати, тріумфи, радість і горе, але ніколи не відпускали одне одного," — казала Віола.

Їхній секрет — терпимість до відмінностей. Віола радить майбутнім молодятам:

"Шлюб починається, коли ви приймаєте свого партнера зі всіма його недоліками".

Марішка Харґітай і Пітер Герман

Шлюб триває вже 16 років. Актори вважають, що гумор — найкраща зброя у шлюбі.

Після сварки вони завжди жартують.

"Це допомагає нам рухатися вперед",— поділився Пітер.

Маючи доволі різні характери, вони знаходять щастя в розумінні та легкості у стосунках.

Кіра Седжвік і Кевін Бейкон

У шлюбі вже 32 роки.

"Не беріть порад від знаменитостей," — жартує Кевін, але додає, що їхній секрет — уникати затяжних конфліктів.

"Ми не прагнемо перемоги у сварках, натомість шукаємо вирішення".

Їхня формула щасливого шлюбу проста: не має бути запасного плану. Вони завжди хочуть знайти спільну мову.

Майкл Джей Фокс і Трейсі Поллан

33 роки у шлюбі.

Актори уникають того, щоб "відкривати старі рани" у конфліктах.

"Ми не нападаємо на вразливості одне одного. Це лише шкодить стосункам",— пояснив Майкл.

Трейсі додає, що важливо розуміти, іноді ваш партнер може сказати щось невдале, але це не означає, що він вас не любить.

Джеймі Лі Кертіс і Крістофер Гест

Вони вже 40 років у шлюбі.

"Він змушує мене сміятися більше за всіх," — зізналася Джеймі перед їхньою 40-ю річницею.

Їхній секрет — легкість у спілкуванні та здатність знаходити радощі навіть у простих речах.

Мелісса Маккарті та Бен Фальконе

15 років років шлюбу. Актори вважають, що спільний сміх продовжує їхнє життя.

"Кожна гарна розмова чи жарт додають нам ще кілька місяців щастя," — зізнається Мелісса.

Вони також дотримуються правила: не йти спати у стані злості.

"Зранку ти вже навіть не пам’ятаєш, чому був злий", — додав Бен.

Елтон Джон і Девід Ферніш

У шлюбі 19 років.

Їхня традиція — щосуботи писати одне одному листи. Елтон вважає це ключем до тривалих стосунків: "Спілкування — найважливіше у будь-якому шлюбі."

Келлі Ріпа та Марк Консуелос

25 років шлюбу.

Їхній шлях до гармонії почався з розуміння, що маленькі речі не мають руйнувати велике.

Вони навчились давати одне одному простір і бачать у цьому запоруку щастя.

Лілі Томлін і Джейн Вагнер

Шлюб триває аж 50 років.

"Я завжди перепрошую першою," — каже Лілі, пояснюючи, що не хоче, аби її партнерка відчувала самотність.

Їхній секрет — уникати образливих слів, адже потім ти сам будеш злитись через сказане.

Джуді Шейндлін і Джеррі Шейндлін

Їхньому шлюбу понад 30 років.

Ця пара зрозуміла, що змінювати партнера — марна справа.

"Щастя приходить, коли ти приймаєш людину такою, якою вона є", — пояснила Джуді.