Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

В Голливуде, где разрывы и возобновление отношений бывают чаще, чем выходы новых фильмов, есть пары, которые доказывают, что любовь существует. Об этом пишет E! News, передает УНН.

Тед Дэнсон и Мэри Стинберген

В браке почти 30 лет. Тед и Мэри впервые встретились в 1983 году во время кастинга к фильму Cross Creek, но романтические отношения между ними начались лишь спустя десять лет, на съемках Pontiac Moon. В 1995 году пара поженилась в поместье в Мартас-Виньярд в присутствии таких гостей, как Билл и Хиллари Клинтоны.

"Мы встретились, когда нам было уже 40 и 45 лет. У нас было время осознать себя и свои ошибки," - сказала Мэри.

Она считает Теда воплощением своих юношеских мечтаний:

"Я бы с удовольствием провела с ним еще 100 жизней". Секрет их брака - доверие, поддержка и то, что оба не воспринимают друг друга как данность.

Виола Дэвис и Джулиус Теннон

Более 20 лет в браке.

Эта пара встретилась в 1999 году на съемках сериала City of Angels.

Через четыре года они поженились, причем первая церемония была скромной - всего 15 гостей.

Но впоследствии они устроили большой праздник с более чем сотней приглашенных.

"20 лет связи... Мы пережили потери, триумфы, радость и горе, но никогда не отпускали друг друга", - говорила Виола.

Их секрет - терпимость к различиям. Виола советует будущим молодоженам:

"Брак начинается, когда вы принимаете своего партнера со всеми его недостатками".

Маришка Харгитай и Питер Герман

Брак длится уже 16 лет. Актеры считают, что юмор - лучшее оружие в браке.

После ссоры они всегда шутят.

"Это помогает нам двигаться вперед",- поделился Питер.

Имея довольно разные характеры, они находят счастье в понимании и легкости в отношениях.

Кира Седжвик и Кевин Бейкон

В браке уже 32 года.

"Не берите советов от знаменитостей", - шутит Кевин, но добавляет, что их секрет - избегать затяжных конфликтов.

"Мы не стремимся к победе в ссорах, вместо этого ищем решения".

Их формула счастливого брака проста: не должно быть запасного плана. Они всегда хотят найти общий язык.

Майкл Джей Фокс и Трейси Поллан

33 года в браке.

Актеры избегают того, чтобы "открывать старые раны" в конфликтах.

"Мы не нападаем на уязвимости друг друга. Это только вредит отношениям",- пояснил Майкл.

Трейси добавляет, что важно понимать, иногда ваш партнер может сказать что-то неудачное, но это не значит, что он вас не любит.

Джейми Ли Кертис и Кристофер Хэст

Они уже 40 лет в браке.

"Он заставляет меня смеяться больше всех", - призналась Джейми перед их 40-й годовщиной.

Их секрет - легкость в общении и способность находить радость даже в простых вещах.

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе

15 лет лет лет брака. Актеры считают, что совместный смех продлевает их жизнь.

"Каждый хороший разговор или шутка добавляют нам еще несколько месяцев счастья", - признается Мелисса.

Они также придерживаются правила: не идти спать в состоянии злости.

"Утром ты уже даже не помнишь, почему был зол", - добавил Бен.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш

В браке 19 лет.

Их традиция - каждую субботу писать друг другу письма. Элтон считает это ключом к длительным отношениям: "Общение - самое важное в любом браке"

Келли Рипа и Марк Консуэлос

25 лет брака.

Их путь к гармонии начался с понимания, что маленькие вещи не должны разрушать большое.

Они научились давать друг другу пространство и видят в этом залог счастья.

Лили Томлин и Джейн Вагнер

Брак длится аж 50 лет.

"Я всегда извиняюсь первой", - говорит Лили, объясняя, что не хочет, чтобы ее партнерша чувствовала одиночество.

Их секрет - избегать обидных слов, ведь потом ты сам будешь злиться из-за сказанного.

Джуди Шейндлин и Джерри Шейндлин

Их браку более 30 лет.

Эта пара поняла, что менять партнера - бесполезно.

"Счастье приходит, когда ты принимаешь человека таким, какой он есть", - объяснила Джуди.