Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Финансовые вопросы рано или поздно возникают в каждой паре. Разный уровень доходов, подходы к расходам или распределение бюджета могут как укрепить отношения, так и создать напряжение. Важно не столько то, сколько зарабатывает каждый партнёр, а то, как они договариваются о финансовых вопросах и поддерживают друг друга.

О том, как финансы проявляются на отношениях УНН пообщался с психологом Екатериной Гордон.

По словам эксперта, финансовое неравенство редко становится главной причиной развода. Если в паре есть доверие, взаимопонимание и уважение, разница в доходах не станет решающим фактором. Впрочем, финансы могут стать своеобразным катализатором других уже существующих проблем.

Это должен быть комплекс проблем в отношениях. Если отношения хорошие, по всем аспектам они хорошие, и при этом есть неравномерность финансов, то это не может привести к разводу - подчеркнула Гордон.

Что может действительно повлиять на разрыв отношений, по мнению психолога - это не реализация партнера.

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"Здесь больше, я бы сказала, не финансовая разница, а насколько реализован человек. Самая частая проблема в парах, в семьях, если один человек растет, развивается, работает, имеет интересы, а другой в поисках себя много лет, и не может не найти себя. Тогда это уже переходит не только на реализацию. А на то, что партнер приходит и говорит: "Она не работает, не зарабатывает деньги, а когда глубже копаем, то оказывается, что это реализация. То есть не нравится партнеру то, что жена ищет себя долгие годы", - отметила психолог.

Екатерина Гордон также подытожила, что есть много примеров семей, где разный социальный статус двух партнеров, разное финансовое положение никак не влияет на отношения.

То есть, если в других аспектах отношений все хорошо, то и финансовый вопрос не будет проблемой.

Как объяснила Гордон, одним из верных шагов решения этой проблемы является поддержка своего партнера и его желание на реализацию.

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"Здесь не стоит говорить: "Ты плохой, ты сидишь дома, ты на одни курсы пошел, на другие, и без результата", а надо поддерживать партнера. Если один партнер сильнее, то он может направить человека и потом он будет очень благодарен за это", - отметила специалист.

Кроме того, важно не забывать о простом диалоге.

Люди должны общаться. Должно быть доверие к партнеру, что он поддерживает. И надо рассказывать, обо всем как есть. А не скрывать какую-то информацию. Потому что, когда человек не договаривает, создает большой круг проблем, ему может быть плохо, что он не зарабатывает. Он не говорит об этом партнеру, или говорит как-то скрыто. А партнер не поймет, что происходит и поэтому это создает больше проблем. Говорить, доверять партнеру, решать проблемы вместе - объяснила Гордон.

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Психолог привела простой пример одной семейной пары, которая однажды обратилась к ней, поскольку решили разводиться, впрочем, перед этим решили обратиться к специалисту.

Пришли они с тем, что у них конфликты были на все темы. Начали выяснять, что за проблемы. И оказалось, что когда они начали отношения, муж очень хорошо зарабатывал. Он дарил ей подарки, они ездили на отдых, все было хорошо. Потом они начали жить вместе. И в какой-то момент у него начались трудности финансовые, и он не сказал ей, потому что подумал, что она не примет этот факт. И так понемногу меньше подарков, меньше времени с ней. То есть он еще очень переживал, из-за этого закрывался в себе, а она поняла это так, что он ее разлюбил. И тоже не могла открыто с ним разговаривать об этом. И потом это накопилось у нее, и ее начало раздражать в нем все. Он говорит: "Приготовь мне завтрак". Она говорит: "Что? Не буду, ничего буду готовить, а если он меня не любит". И вот эти конфликты дошли до того, чтобы прямо люди решили расстаться, а потом, когда он сказал причину она сказала: "Ты меня любишь? Да, люблю. Почему ты мне не говорил? Она говорит: "Я тебя поддерживаю, мне не нужно там это все" - поделилась Гордон.

У многих пар также встает вопрос о том, как распоряжаться финансами. Для кого-то нормой является раздельный бюджет, есть пары в которых обеспечивает полностью мужчина, а деньги женщины - это ее деньги.

Однако, по словам Екатерины Гордон, психологи больше одобряют совместный бюджет.

"Я считаю, что здесь важны семейные традиции, как и у нее, как и у него. Это имеет очень большое влияние. И здесь тоже должна быть договоренность. Здесь нужно делать так, как будет максимально комфортно ей и ему, возможно там часть совместная, часть отдельно, чтобы они чувствовали, что они где-то независимы друг от друга. Здесь стоит находить компромиссы, общее решение и пробовать", - сказала эксперт.

Екатерина Гордон рассказала, что проблемным является то, что в начале отношений люди часто идеализируют партнера. Это период, когда каждый пытается выглядеть в лучшем свете, а через некоторое время маска спадает, и люди начинают показывать свое истинное лицо. В этот момент начинают появляться реальные проблемы, в частности в вопросах быта, финансов, интимной жизни и доверия.

Поэтому она выделила основные аспекты, которые могут стать камнем преткновения в отношениях. Первый - отношение к быту. Например, когда мужчине важно, чтобы жена готовила ему, а она не любит это делать, поэтому и возникают конфликты.

Вторым важным аспектом являются финансы. Часто в парах есть разногласия в отношении к деньгам: один партнер склонен к экономии и накоплению, а другой - к тратам. В таких случаях важно договариваться и находить компромиссы.

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Не менее важны интимная жизнь и доверие. Когда есть проблемы в этих сферах, парам приходится работать над восстановлением гармонии. Однако, если только один из этих аспектов является проблемным, пара может справиться с трудностями и продолжить поддерживать друг друга.