7 шагов к контролю личных финансов: как правильно спланировать свой бюджет

Формирование личного или семейного бюджета может быть решающим фактором, если вы хотите контролировать свои финансы и расходы. УНН собрал для вас несколько советов, которые помогут сформировать бюджет даже если вы этого никогда не делали раньше.

Бюджет - это план, демонстрирующий, как вы будете тратить или экономить средства. Заранее решив, сколько именно вы можете позволить себе потратить в разных сферах своей жизни, вы сможете легче справиться с удовлетворением по крайней мере базовых потребностей, а, возможно, и сэкономить. Планирование будет сдерживать вас от импульсивных покупок и расходов, заставит тщательнее подбирать товары по соотношению цена/качество.

Финансовый анализ доходов и расходов является ключевым этапом в процессе формирования личного бюджета. Именно он поможет понять, как ваши доходы соотносятся с расходами, выявить возможности сбережений и обеспечить финансовую устойчивость.

Свои советы дают аналитики Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Какие шаги помогут сделать финансовый анализ?

Шаг 1. Сбор информации.

Начните со сбора подробных данных о своих доходах и расходах. Учитывайте все источники дохода: заработную плату, дополнительные доходы, подарки и другие источники. Также составьте перечень всех расходов, включая ежемесячные платежи, покупки и счета.

Шаг 2. Категоризация расходов.

Распределите ваши расходы по разным категориям, например: жилье, еда, транспорт, развлечения, обучение, страхование. Это поможет понять, на что именно вы тратите больше всего денег.

Шаг 3. Вычисление общих затрат.

Посчитайте общую сумму ваших расходов за каждый месяц. Эта информация поможет выяснить, какую часть вашего дохода вы тратите каждый месяц.

Шаг 4. Сравнение доходов и расходов.

Сравните сумму вашего общего дохода с расходами. Если расходы превышают доходы, это может указывать на нестабильность вашего финансового состояния.

Шаг 5. определение возможностей для сбережений.

Выделите категории, которые возможно изменить для уменьшения затрат. Стоит обратить внимание на такие изменения, как отказ от некоторых лишних расходов, поиск более дешевых альтернатив или рациональное использование имеющихся ресурсов.

Шаг 6. Создание бюджета.

На основе полученной информации разработайте личный бюджет, в котором вы определите назначение для каждой категории расходов и установите пределы расходов.

Шаг 7. отслеживание результатов.

Постоянно отслеживайте свои доходы и расходы, отслеживая динамику не только ежемесячную, но и ежегодную. Это поможет поддерживать финансовую дисциплину и вовремя реагировать на изменения.

Не стоит бояться сложности финансового анализа доходов и расходов, потому что именно он является необходимой и важной частью успешного управления личными финансами. Хотя возможно, что вашей первой мыслью на этом пути будет то, что все это немного запутано и сложно, на самом деле это важный и очень полезный процесс для достижения собственной финансовой стабильности.

Вот несколько практических советов, которые помогут понять, что финансовый анализ доходов и расходов может быть доступным и эффективным:

· начните с упрощенного анализа, просто определив общий ежемесячный доход и сумму расходов. Вы можете рассматривать анализ как постепенный процесс. Сначала сконцентрируйтесь на одной или нескольких категориях, исследуя их подробнее. Постепенно добавляйте больше деталей, распределяя затраты на нужные вам категории.

- используйте финансовые инструменты. Существует много онлайн-инструментов и приложений для ведения учета доходов и расходов. Они могут автоматизировать процесс анализа и помочь понять, куда уходят ваши деньги.

· обратитесь за советом к специалистам. Если вам трудно разобраться самостоятельно, вы можете обратиться к финансовому консультанту или эксперту, который поможет вам провести анализ и предложит стратегии для улучшения финансового положения.

Полезным для финансового анализа и работе над уменьшением статей расходов является Закон Парето, также известный как "правило 80/20", происхождение этого закона связано с работами итальянского экономиста Вильфредо Парето.

Согласно этому закону, примерно 80% результатов достигаются через 20% усилий.

Например, вы можете определить 20% источников расходов, которые составляют 80% вашего бюджета, и попытаться найти способы их оптимизации или сокращения. Это может охватывать различные аспекты, от рационального планирования покупок до просмотра дорогих или ненужных подписок или услуг.

Для применения этого правила на практике советуем вам:

· составить список всех своих расходов за определенный период (например, месяц);

- определить, какие из этих расходов являются наиболее важными и наиболее существенными для вашего бюджета;

· отобрать ту часть расходов, которая составляет около 80% вашего бюджета;

· тщательно проанализировать эти затраты и определить возможности для экономии и оптимизации.

Применяя это правило, вы можете сосредоточиться на оптимизации основных расходных статей, чтобы обеспечить более эффективное управление собственными финансами.

Сложность анализа снижается, когда вы разделите весь процесс на маленькие шаги, используете доступные инструменты и победите страх начать освоение новых знаний на практике.

Именно проведение финансового анализа позволит вам понять собственную финансовую ситуацию, сосредоточиться на главных вопросах и успешно решить их и, в будущем, достичь финансовой цели.

Некоторые финансовые эксперты советуют использовать правило 50/30/20.

Разделите свою чистую прибыль на три части:

· 50% вашей прибыли на важные нужды и предметы первой необходимости;

· 30% на прихоти и необязательные расходы;

· 20% на выплаты долгов, кредитов или же на сбережения.

Этот план можно корректировать в соответствии с вашими расходами, ведь обязательные расходы могут иногда требовать от вас больше вложений, например, если вы снимаете жилье. Как только вы найдете свое оптимальное соотношение вам станет проще придерживаться плана и контролировать свои расходы.

Важно отделить потребности от прихотей. Но попробуйте быть с собой максимально откровенными. Возможно некоторые из тех расходов, которые вы считали обязательными окажутся прихотями.

Также эксперты советуют заранее закладывать в бюджет единовременные расходы, например, подарки на праздники. А поскольку значительную часть этих расходов вы можете оплачивать заранее это дает вам возможность откладывать на них в течение длительного времени.