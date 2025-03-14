Весняна хандра: психологиня розкрила причини та ефективні способи боротьби

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31175 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 49019 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53266 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58656 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70622 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58057 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56899 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121889 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82294 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228090 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23248 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 13848 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20065 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18829 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90336 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121895 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228095 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404779 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11625 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19041 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20266 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23450 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75646 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Весняна хандра: психологиня розкрила причини та ефективні способи боротьби

Київ • УНН

 • 123896 перегляди

Психологиня Катерина Кононова пояснила, що весняна хандра – це тимчасовий стан, спричинений гормональними змінами та адаптацією до нового сезону. Вона радить більше гуляти, слідкувати за сном та харчуванням.

Весняна хандра: психологиня розкрила причини та ефективні способи боротьби

Прихід весни часто асоціюється з новим стартом, ми очікуємо на прилив енергії, натхнення. Але може статися навпаки, ми відчуваємо апатію, сонливість, втому, дратівливість, зниження концентрації.

На відміну від осінньої та зимової меланхолії, які виникають переважно через відсутність сонячного світла та вітаміну D, весняна хандра виникає через декілька причин і може тривати пару тижнів та проходити сама, коли організм адаптується до зміни сезону. Про це в коментарі УНН розповіла психологиня Катерина Кононова

Деталі 

Як зауважує психологиня, не варто плутати весняну хандру з депресією, так як друге є психічним розладом, який не пройде самостійно за декілька тижнів, та потребує лікування.

Взимку організму не вистачає сонячного світла, та вітаміну D, який він отримає з нього, тому ми переходимо в такий собі режим "сплячки", більше виробляється мелатонін (гормон сну). З приходом весни гормональний фон може змінюватися, менше виробляється мелатонін, а більше серотонін (гормон радості), через що ми відчуваємо емоційну нестабільність. Також починається поповнення вітаміну D, це все зміни, до яких треба час звикнути нашому організму. Так як світловий день стає довшим також змінюється режим сну, що звісно ж також впливає на організм

- зазначає Кононова. 

Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати12.03.25, 04:21 • 23711 переглядiв

Вона наголошує, що нестабільна погода, коли зранку можна замерзнути, а вдень впріти також важливий фактор, який впливає не лише на фізіологічний стан, а й на наш настрій, адже це постійне коливання "холодно-жарко". 

Не варто знецінювати і соціальний тиск, весна це період змін, нових починань. Багато хто різко починає вводити активність в своє життя, та швидко вигорає через це. Організм в цей період виснажений після зими має інтенсивно працювати аби адаптуватися до нового сезону, а додаткове навантаження посилює відчуття втоми та апатії

- додає психологиня. 

Як допомогти собі впоратися з весняною хандрою

Психологиня радить проводити більше часу на свіжому повітрі, адже сонце сприяє виробленню вітаміну D, серотоніну, самі прогулянки позитивно впливають як на емоційний, так і на фізичний стан.

Прогулянка в першій половині дня, тренування на свіжому повітрі також добре впливає на вирівнювання біологічного годинника. Легка розминка, йога, пробіжка зранку будуть рятівними в цей період. Через зміну режиму дня варто налагодити й сон. Не забувайте про свою норму сну, але і не варто спати пів дня, адже це також має негативні наслідки. Намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той самий час щодня, допоможіть організму легше адаптуватися

- додає Кононова. 

Поради для здорового сну: як налаштувати режим і побороти втому11.03.25, 08:38 • 204683 перегляди

Окрім того, вона радить слідкувати за своїм харчування, яке має бути збалансованим, наповнене достатньою кількістю вітамінів. 

Додайте в своє харчування сезонні фрукти та овочі. Весна чудовий час для нових хобі, активностей. Але не перевантажуйте себе одразу. Додавайте нові звички в розпорядок дня поступово, це дасть час звикнути та не "вигоріти"

- резюмувала психологиня. 

14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю10.03.25, 11:54 • 140591 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

Здоров'я
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19