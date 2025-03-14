Весняна хандра: психологиня розкрила причини та ефективні способи боротьби

Прихід весни часто асоціюється з новим стартом, ми очікуємо на прилив енергії, натхнення. Але може статися навпаки, ми відчуваємо апатію, сонливість, втому, дратівливість, зниження концентрації.

На відміну від осінньої та зимової меланхолії, які виникають переважно через відсутність сонячного світла та вітаміну D, весняна хандра виникає через декілька причин і може тривати пару тижнів та проходити сама, коли організм адаптується до зміни сезону. Про це в коментарі УНН розповіла психологиня Катерина Кононова.

Деталі

Як зауважує психологиня, не варто плутати весняну хандру з депресією, так як друге є психічним розладом, який не пройде самостійно за декілька тижнів, та потребує лікування.

Взимку організму не вистачає сонячного світла, та вітаміну D, який він отримає з нього, тому ми переходимо в такий собі режим "сплячки", більше виробляється мелатонін (гормон сну). З приходом весни гормональний фон може змінюватися, менше виробляється мелатонін, а більше серотонін (гормон радості), через що ми відчуваємо емоційну нестабільність. Також починається поповнення вітаміну D, це все зміни, до яких треба час звикнути нашому організму. Так як світловий день стає довшим також змінюється режим сну, що звісно ж також впливає на організм - зазначає Кононова.

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Вона наголошує, що нестабільна погода, коли зранку можна замерзнути, а вдень впріти також важливий фактор, який впливає не лише на фізіологічний стан, а й на наш настрій, адже це постійне коливання "холодно-жарко".

Не варто знецінювати і соціальний тиск, весна це період змін, нових починань. Багато хто різко починає вводити активність в своє життя, та швидко вигорає через це. Організм в цей період виснажений після зими має інтенсивно працювати аби адаптуватися до нового сезону, а додаткове навантаження посилює відчуття втоми та апатії - додає психологиня.

Як допомогти собі впоратися з весняною хандрою

Психологиня радить проводити більше часу на свіжому повітрі, адже сонце сприяє виробленню вітаміну D, серотоніну, самі прогулянки позитивно впливають як на емоційний, так і на фізичний стан.

Прогулянка в першій половині дня, тренування на свіжому повітрі також добре впливає на вирівнювання біологічного годинника. Легка розминка, йога, пробіжка зранку будуть рятівними в цей період. Через зміну режиму дня варто налагодити й сон. Не забувайте про свою норму сну, але і не варто спати пів дня, адже це також має негативні наслідки. Намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той самий час щодня, допоможіть організму легше адаптуватися - додає Кононова.

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Окрім того, вона радить слідкувати за своїм харчування, яке має бути збалансованим, наповнене достатньою кількістю вітамінів.

Додайте в своє харчування сезонні фрукти та овочі. Весна чудовий час для нових хобі, активностей. Але не перевантажуйте себе одразу. Додавайте нові звички в розпорядок дня поступово, це дасть час звикнути та не "вигоріти" - резюмувала психологиня.

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