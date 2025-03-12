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Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати

Київ • УНН

 • 23711 перегляди

Дослідження виявило, що дегенерація мозку стає помітною з 44 років, досягаючи піку в 67. В міру того, як наш мозок старіє, інсулін зменшує вплив на нейрони, тобто менше глюкози споживається як енергія.

Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати

Група вчених, очолювана дослідниками з Університету Стоуні Брук у США, визначили вік, коли клітини мозку людини виявляють перші ознаки занепадання. Про це пише УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Згідно зі скануванням мозку та тестами, які охопили 19 300 осіб, цей вік становить у середньому близько 44 років. Саме тоді дегенерація починає бути помітною, перш ніж досягти найбільшої швидкості у віці 67 років. При цьому коли людина досягає віку в 90 років, швидкість старіння мозку зменшується.

За словами авторів дослідження, його результати можуть бути корисними для визначення шляхів покращення здоров’я мозку на пізніх етапах життя.

Розуміння того, коли саме і як прискорюється старіння мозку, дає нам стратегічні часові точки для втручання. Ми визначили критичне вікно середнього віку, коли мозок починає відчувати зниження доступу до енергії, але до того, як станеться незворотне пошкодження, по суті, "вигин" перед "зламом"

- каже нейробіологиня з Університету Стоуні Брук Ліліан Мухіка-Пароді.

Команда також змогла ідентифікувати потенційний головний чинник цього розпаду: інсулінорезистентність нейронів. Результати свідчать про те, що в міру того, як наш мозок старіє, інсулін зменшує вплив на нейрони, тобто менше глюкози споживається як енергія, яка потім починає порушувати сигналізацію мозку.

У середньому віці нейрони зазнають метаболічного стресу через недостатню кількість палива: вони борються, і вони все ще життєздатні. Отже, надання альтернативного палива під час цього критичного вікна може допомогти відновити функцію

- стверджує дослідниця.

Вчені перевірили цю гіпотезу на групі зі 101 людини, яким давали кетонові добавки, які підвищують чутливість клітин мозку до інсуліну та пригнічують метаболічні пошкодження.

Деградація мозку стабілізувалася після прийому кетонових добавок, причому найбільший прогрес спостерігався у людей середнього віку (від 40 до 59 років). Це означає, що лікування такого типу може спрацювати, але вирішальним буде вибір часу.

"Замість того, щоб чекати когнітивних симптомів, які можуть не з’явитися до тих пір, поки не буде завдано суттєвої шкоди, ми потенційно можемо ідентифікувати людей із групи ризику за допомогою нейрометаболічних маркерів і втрутитися під час цього критичного вікна", - каже нейробіолог Ботонд Антал з Університету Стоуні Брук.

Нагадаємо

Дослідники з Mass General Brigham визначили мозковий ланцюг у правій півкулі, що відповідає за творчість. Травми та неврологічні захворювання, які впливають на цю область, можуть посилити креативні здібності людини.

Вчені виявили: спогади з раннього дитинства, ймовірно, зберігаються у мозку все життя16.02.25, 20:38 • 119156 переглядiв

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