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Вчені виявили: спогади з раннього дитинства, ймовірно, зберігаються у мозку все життя

Вчені виявили: спогади з раннього дитинства, ймовірно, зберігаються у мозку все життя

Київ • УНН

 • 119130 перегляди

Дослідження показало, що мозок зберігає спогади з періоду дитячої амнезії до дорослого життя, хоча вони не пам'ятаються свідомо. Вік перших спогадів та їх деталізація залежать від культурного середовища та виховання.

Раніше дослідники вважали, що мозок молодих людей недостатньо розвинений для формування стійких спогадів. Вчені зазначають, що мозок зберігає спогади у вигляді мереж нейронів, пригадування зміцнює зв'язки між нейронами, але спогади можуть бути обмежені нездатністю надати мову ранньому досвіду.

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Життя в дитинстві має бути чудовим: тебе годують, одягають і носять у м'яких мішечках, коли тобі махають руками й усміхаються, але майже ніхто з нас не пам'ятає, наскільки добре нам було колись.

Відомо, що спогади, сформовані до семи років, руйнуються швидше, ніж коли ми стаємо дорослими. Водночас, існують результати  досліджень, які вносять певні корективи у дискусію щодо дитячої амнезії.

Дослідження 1980-х років показали, що навіть дворічні малюки можуть формувати спогади і в найдрібніших подробицях згадувати події, що відбулися місяцями раніше.

Ще один факт: рання дитяча травма збільшує ризик виникнення тривожності та депресії в майбутньому.

Парадокс дитячої амнезії, полягає в тому, - "як ці переживання назавжди впливають на наше життя, якщо їх забуто?"

- міркує каже Христина Альберіні, професор нейронауки в Нью-Йоркському університеті.

Дослідження Альберіні показали, що спогади, сформовані в період дитячої амнезії, насправді зберігаються в мозку аж до дорослого життя, - хоча вони й не пам'ятаються свідомо. Але це згідно з дослідами, у яких брали участь тварини.

Втім, як і у тварин, так і в дорослих людей формування і зберігання довгострокових спогадів про життєвий досвід неможливе без ділянки мозку, відомої як гіпокамп. Ця область також важлива для ранніх спогадів, і припускає, що дитяча амнезія виникає через критичний період, коли гіпокамп розвивається через новий досвід. 

Якщо діти вивчають складні ситуації в ранньому дитинстві, можливо, вони не пам'ятають подробиці, але їхній мозок буде сформований відповідно до цього досвіду

- каже фахівець.

Довідка

Мозок зберігає спогади не у вигляді окремих файлів, як на комп'ютері, а у вигляді мереж нейронів по всьому мозку. Спогад активує ці мережі і зміцнює зв'язки між нейронами.

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Це не означає, що пам'ять стабільна. Повторні навіювання можуть змусити людей створювати образи і формувати помилкові спогади.

В опитуванні 2018 року 39% респондентів повідомили, що їхні перші спогади виникли у віці двох років або молодше. Дослідники припустили, що "неймовірно ранні" спогади були вигаданими і заснованими на фотографіях або сімейних історіях. 

Інша сторона: якщо досвід наших ранніх етапів - перший день народження, перші кроки, перша поїздка на пляж - здається, закешовані десь у мозку, чому ми не можемо свідомо отримати до нього доступ?

Психологи стверджують, що забування може бути адаптивним. Але це не пояснює, чому спогади, сформовані до семи років, мабуть, руйнуються швидше, ніж коли ми стаємо дорослими.

Вплив культури на автобіографічну пам'ять

Різний досвід також може пояснити, чому вік, у якому люди згадують свої перші спогади, суттєво відрізняється.

Найперші спогади американців датуються віком близько 3,5 років, що майже на півроку молодше, ніж у китайців.

Цікава особливість: спогади маорі з'являються раніше. 

У новозеландських маорі перші спогади з'являються раніше, ніж у дітей європейського походження, приблизно у 2,5 роки.

Професор Елейн Різ з Університету Отаго, яка вивчає автобіографічну пам'ять у дітей та підлітків, вказує на сильний акцент на усні традиції в культурі маорі, а також на докладні розмови під час спогадів про минулі події.

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Різ простежила за групами дітей від ясельного віку до підліткового і виявила, що люди, які мали багатше наративне середовище в дитинстві, могли пригадати більш ранні і детальні перші спогади в підлітковому віці.

Це стосується дітей, чиї матері ставили відкриті запитання і були більш детальними.

Нагадаємо

 У своєму дослідженні вчені із Університету Нової Англії, Інституту морських наук і Неаполітанського університету імені Федеріко II зосередилися на еволюції різних часток людського мозку в пошуку того, що відрізняє нас від приматів, 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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