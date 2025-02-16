Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ранее исследователи считали, что мозг молодых людей недостаточно развит для формирования устойчивых воспоминаний. Ученые отмечают, что мозг хранит воспоминания в виде сетей нейронов, припоминание укрепляет связи между нейронами, но воспоминания могут быть ограничены неспособностью придать язык раннему опыту.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Между экспертами по памяти идут споры о роли языка в детской амнезии.

Жизнь в детстве должна быть замечательной: тебя кормят, одевают и носят в мягких мешочках, когда тебе машут руками и улыбаются, но почти никто из нас не помнит, насколько хорошо нам было когда-то.

Известно, что воспоминания, сформированные до семи лет, по-видимому, разрушаются быстрее, чем когда мы становимся взрослыми. В то же время, существуют результаты исследований, которые вносят определенные коррективы в дискуссию о детской амнезии.

Исследования 1980-х годов показали, что даже двухлетние малыши могут формировать воспоминания и в мельчайших подробностях вспоминать события, произошедшие месяцами ранее.

Еще один факт: ранняя детская травма увеличивает риск возникновения тревожности и депрессии в будущем.

Парадокс детской амнезии, заключается в том, «как эти переживания навсегда влияют на нашу жизнь, если они забыты? - рассуждает говорит Кристина Альберини, профессор нейронауки в Нью-Йоркском университете.

Исследования Альберини показали, что воспоминания, сформированные в период детской амнезии, на самом деле сохраняются в мозгу вплоть до взрослой жизни, - хотя они и не помнятся сознательно. Но это согласно опытам, в которых участвовали животные. Впрочем, как и у животных, так и у взрослых людей формирование и хранение долгосрочных воспоминаний о жизненном опыте невозможно без участка мозга, известного как гиппокамп. Эта область также важна для ранних воспоминаний, и предполагает, что инфантильная амнезия возникает из-за критического периода, когда гиппокамп развивается через новый опыт.

Это имеет большой смысл со всей литературой о травме. Если дети изучают сложные ситуации в раннем детстве, возможно, они не помнят подробности, но их мозг будет сформирован в соответствии с этим опытом - говорит специалист.

Справка

Мозг хранит воспоминания не в виде отдельных файлов, как на компьютере, а в виде сетей нейронов по всему мозгу. Воспоминание активирует эти сети и укрепляет связи между нейронами.

Это не означает, что память стабильна. Повторные внушения могут заставить людей создавать образы и формировать ложные воспоминания.

В опросе 2018 года 39% респондентов сообщили, что их первые воспоминания возникли в возрасте двух лет или младше. Исследователи предположили, что «невероятно ранние» воспоминания были вымышленными и основанными на фотографиях или семейных историях.

Другая сторона: если опыт наших ранних этапов - первый день рождения, первые шаги, первая поездка на пляж - кажется, закеширован где-то в мозгу, почему мы не можем сознательно получить к нему доступ?

Психологи утверждают, что забывание может быть адаптивным. Но это не объясняет, почему воспоминания, сформированные до семи лет, по-видимому, разрушаются быстрее, чем когда мы становимся взрослыми.

Разный опыт также может объяснить, почему возраст, в котором люди вспоминают свои первые воспоминания, существенно отличается.

Самые первые воспоминания американцев датируются возрастом около 3,5 лет, что почти на полгода младше, чем у китайцев.

Интересная особенность: воспоминания маори появляются раньше.

У новозеландских маори первые воспоминания появляются раньше, чем у детей европейского происхождения, примерно в 2,5 года.

Профессор Элейн Риз из Университета Отаго, которая изучает автобиографическую память у детей и подростков, указывает на сильный акцент на устные традиции в культуре маори, а также на подробные разговоры во время воспоминаний о прошлых событиях.

Риз проследил за группами детей от ясельного возраста до подросткового и обнаружил, что люди, которые имели более богатую нарративную среду в детстве, могли вспомнить более ранние и детальные первые воспоминания в подростковом возрасте.

Это касается детей, чьи матери задавали открытые вопросы и были более подробными.

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