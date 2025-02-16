Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

ukenru
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 131610 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 131413 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 136100 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 135050 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 185754 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 272603 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 175280 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163401 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 142612 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 127435 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия инвестирует $3,15 млрд в сталь из-за угрозы пошлин от Трампа

Британия инвестирует $3,15 млрд в сталь из-за угрозы пошлин от Трампа

16 февраля, 08:20 • 62876 просмотра
В нацпарке в Одесской области поселились более 100 нутрий: ученые бьют тревогу

В нацпарке в Одесской области поселились более 100 нутрий: ученые бьют тревогу

16 февраля, 08:50 • 68348 просмотра
Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС

16 февраля, 09:08 • 36760 просмотра
Мир в Украине: президент Финляндии назвал три этапа для его достижения

Мир в Украине: президент Финляндии назвал три этапа для его достижения

16 февраля, 09:43 • 51230 просмотра
ЕС не создаст общую армию для защиты от россии - глава МИД Польши

ЕС не создаст общую армию для защиты от россии - глава МИД Польши

16 февраля, 11:14 • 41308 просмотра
публикации
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 117225 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 156346 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 272600 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 208096 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 210782 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 131604 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 120689 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 148028 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 145891 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 151209 просмотра
Актуальное
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Киев  •  УНН

 • 1299 просмотра

Read in English

Исследование показало, что мозг сохраняет воспоминания с периода детской амнезии до взрослой жизни, хотя они не помнятся сознательно. Возраст первых воспоминаний и их детализация зависят от культурной среды и воспитания.

Ранее исследователи считали, что мозг молодых людей недостаточно развит для формирования устойчивых воспоминаний. Ученые отмечают, что мозг хранит воспоминания в виде сетей нейронов, припоминание укрепляет связи между нейронами, но воспоминания могут быть ограничены неспособностью придать язык раннему опыту.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Между экспертами по памяти идут споры о роли языка в детской амнезии.

Жизнь в детстве должна быть замечательной: тебя кормят, одевают и носят в мягких мешочках, когда тебе машут руками и улыбаются, но почти никто из нас не помнит, насколько хорошо нам было когда-то.

Известно, что воспоминания, сформированные до семи лет, по-видимому, разрушаются быстрее, чем когда мы становимся взрослыми. В то же время, существуют результаты  исследований, которые вносят определенные коррективы в дискуссию о детской амнезии.

Исследования 1980-х годов показали, что даже двухлетние малыши могут формировать воспоминания и в мельчайших подробностях вспоминать события, произошедшие месяцами ранее.

Еще один факт: ранняя детская травма увеличивает риск возникновения тревожности и депрессии в будущем.

Парадокс детской амнезии, заключается в том, «как эти переживания навсегда влияют на нашу жизнь, если они забыты?

- рассуждает говорит Кристина Альберини, профессор нейронауки в Нью-Йоркском университете.

Исследования Альберини показали, что воспоминания, сформированные в период детской амнезии, на самом деле сохраняются в мозгу вплоть до взрослой жизни, - хотя они и не помнятся сознательно. Но это согласно опытам, в которых участвовали животные. Впрочем, как и у животных, так и у взрослых людей формирование и хранение долгосрочных воспоминаний о жизненном опыте невозможно без участка мозга, известного как гиппокамп. Эта область также важна для ранних воспоминаний, и предполагает, что инфантильная амнезия возникает из-за критического периода, когда гиппокамп развивается через новый опыт. 

Это имеет большой смысл со всей литературой о травме. Если дети изучают сложные ситуации в раннем детстве, возможно, они не помнят подробности, но их мозг будет сформирован в соответствии с этим опытом

- говорит специалист.

Справка

Мозг хранит воспоминания не в виде отдельных файлов, как на компьютере, а в виде сетей нейронов по всему мозгу. Воспоминание активирует эти сети и укрепляет связи между нейронами.

Это не означает, что память стабильна. Повторные внушения могут заставить людей создавать образы и формировать ложные воспоминания.

В опросе 2018 года 39% респондентов сообщили, что их первые воспоминания возникли в возрасте двух лет или младше. Исследователи предположили, что «невероятно ранние» воспоминания были вымышленными и основанными на фотографиях или семейных историях. 

Другая сторона: если опыт наших ранних этапов - первый день рождения, первые шаги, первая поездка на пляж - кажется, закеширован где-то в мозгу, почему мы не можем сознательно получить к нему доступ?

Психологи утверждают, что забывание может быть адаптивным. Но это не объясняет, почему воспоминания, сформированные до семи лет, по-видимому, разрушаются быстрее, чем когда мы становимся взрослыми.

Разный опыт также может объяснить, почему возраст, в котором люди вспоминают свои первые воспоминания, существенно отличается.

Самые первые воспоминания американцев датируются возрастом около 3,5 лет, что почти на полгода младше, чем у китайцев.

Интересная особенность: воспоминания маори появляются раньше. 

У новозеландских маори первые воспоминания появляются раньше, чем у детей европейского происхождения, примерно в 2,5 года.

Профессор Элейн Риз из Университета Отаго, которая изучает автобиографическую память у детей и подростков, указывает на сильный акцент на устные традиции в культуре маори, а также на подробные разговоры во время воспоминаний о прошлых событиях.

Риз проследил за группами детей от ясельного возраста до подросткового и обнаружил, что люди, которые имели более богатую нарративную среду в детстве, могли вспомнить более ранние и детальные первые воспоминания в подростковом возрасте.

Это касается детей, чьи матери задавали открытые вопросы и были более подробными.

Напомним,

 В своем исследовании ученые из Университета Новой Англии, Института морских наук и Неаполитанского университета имени Федерико II сосредоточились на эволюции различных долей человеческого мозгав поиске того, что отличает нас от приматов, 

Ужасная находка ученых: в Антарктиде обнаружили "климатическую бомбу" для планеты16.02.25, 06:05 • 40045 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоЗдоровье
antarktidaАнтарктида
nyu-iorkНью-Йорк
kitaiКитай

Обратиться по вопросам размещения рекламы