Ужасная находка ученых: в Антарктиде обнаружили "климатическую бомбу" для планеты

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Киев  •  УНН

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Испанские ученые нашли массивные выбросы метана на морском дне Антарктиды высотой до 700 м. Газ, который в 30 раз сильнее CO2, может вызвать подводные оползни и цунами.

Испанские ученые обнаружили "массовые выбросы" метана на морском дне Антарктиды. Речь идет о газе, способном нагревать планету примерно в 30 раз больше, чем углекислый газ. Об этом пишет издание El pais, передает УНН.

Детали

Отмечается, что группа испанских ученых обнаружила на дне океана Антарктиды огромные столбы метана высотой до 700 м и шириной до 70 м. Этот метан в 30 раз быстрее нагревает поверхность Земли, чем углекислый газ.

Ученые уже предупредили об угрозе подводных оползней и цунами.

Как пишет издание, столбы метана обнаружила группа геологов, которые исследовали местность с судна "Сармьенто де Гамбоа". Исследователи предполагали, что в этом районе есть источник выбросов, и отправились в экспедицию 12 января. Ее возглавляли геологи Рикардо Леон из Геологического и горного института Испании и Роджер Ургелес из Института морских наук Барселоны. Метан скопился на дне океана около 20 тыс. лет назад из-за разложения органики. Теперь он высвобождается из кристаллического органического вещества - гидрата метана, ранее скрытого в морском грунте.

Это как лед, который можно поджечь, и он будет гореть

- пояснил ученый Ургелес из Института морских наук в Барселоне в интервью с журналистами.

Вследствие истончения ледников может произойти огромный выброс метана, который содержится на морском дне в течение тысячелетий. По мнению деятелей науки, это может повлечь непоправимые последствия для климата.

По оценке ученых, в районе Антарктиды в составе гидрата метана накоплено около 24 гигатонн углерода, рассказал Ургелес. Это эквивалентно выбросам, которые делает все население Земли за два года, уточнил он.

Геологи Рикардо Леон и Роджер Ургелес предупреждают о еще одной угрозе. Нестабильность морских отложений может привести к огромным оползням на континентальном склоне, что может привести к цунами.

Напомним

Ученые обнаружили значительное увеличение трещин в ледяном щите Гренландии между 2016 и 2021 годами. Спутниковые снимки показали рост объема трещин на 4,3%, что влияет на стабильность ледника.

Ученые нашли неожиданные формы жизни на глубине 4 км под Землей02.02.25, 19:47 • 61232 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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