Жахлива знахідка вчених: в Антарктиді виявили "кліматичну бомбу" для планети

Іспанські науковці виявили "масові викиди" метану на морському дні Антарктиди. Йдеться про газ, здатний нагрівати планету приблизно в 30 разів більше, ніж вуглекислий газ. Про це пише видання El pais, передає УНН.

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Зазначається, що група іспанських вчених виявила на дні океану Антарктиди величезні стовпи метану заввишки до 700 м і завширшки до 70 м. Цей метан у 30 разів швидше нагріває поверхню Землі, ніж вуглекислий газ.

Вчені вже попередили про загрозу підводних зсувів та цунамі.

Як пише видання, стовпи метану виявила група геологів, які досліджували місцевість із судна "Сарм'єнто де Гамбоа". Дослідники припускали, що в цьому районі є джерело викидів, і вирушили до експедиції 12 січня. Її очолювали геологи Рікардо Леон з Геологічного та гірничого інституту Іспанії та Роджер Ургелес з Інституту морських наук Барселони. Метан скупчився на дні океану близько 20 тис. років тому через розкладання органіки. Тепер він вивільняється з кристалічної органічної речовини – гідрату метану, раніше прихованого в морському ґрунті.

Це як лід, який можна підпалити, і він горітиме - пояснив вчений Ургелес з Інституту морських наук у Барселоні в інтерв'ю з журналістами.

Внаслідок витончення льодовиків може відбутися величезний викид метану, який міститься на морському дні протягом тисячоліть. На думку діячів науки, це може спричинити непоправні наслідки для клімату.

За оцінкою вчених, у районі Антарктиди у складі гідрату метану накопичено близько 24 гігатон вуглецю, розповів Ургелес. Це еквівалентно викидам, які робить все населення Землі за два роки, уточнив він.

Геологи Рікардо Леон та Роджер Ургелес попереджають про ще одну загрозу. Нестабільність морських відкладень може призвести до величезних зсувів на континентальному схилі, що може призвести до цунамі.

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