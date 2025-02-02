Науковці знайшли несподівані форми життя на глибині 4 км під Землею
Київ • УНН
Дослідники виявили різноманітні форми життя на глибині до 4,375 км під поверхнею Землі. Знахідка може допомогти у пошуку життя на Марсі та інших планетах.
Результати дослідження можуть бути моделлю для виявлення того, чи було життя на Марсі та інших планетах.
Передає УНН із посиланням на Nature Geoscience.
Дослідження під керівництвом екологів та фахівціві з біоінформатики США та Німеччини виявило форми життя на глибині 491 метр під дном океану, а також ще глибше під сушею: до 4,375 метрів завглибшки.
Вчені проаналізували зразки з більш ніж 50 місць по всьому світу, зібрані над і під поверхнею Землі, а також такі місця, як печери та глибоководні гідротермальні джерела, які утворюють поверхневий поріг.
Поверхневі проби збирали з ґрунту, осадових відкладень або водяних стовпів, тоді як підповерхневі зразки витягували зі свердловин, шахт, водоносних горизонтів або рідини з гідророзриву.
Виявлене різноманіття форм життя має несподіваний характер.
Зокрема фахівці звертають увагу на виявлення у деяких підземних середовищах різноманітність видів, що може навіть перевищувати різноманітність на поверхні.
Хоча раніше було прийнято вважати, що чим глибше ви спускаєтеся під поверхню Землі, тим менше енергії доступно, і тим менша кількість клітин може вижити.
Особливо вчені визначають наявність мікробів з таксономічної категорії у морському середовищі - це домен архей, який відповідно до інформації дослідження, вглибині ставав навіть більш генетично багатими.
Бактеріальне різноманіття в морських надрах виявилося несподівано високим порівняно з наземними екосистемами.
Дослідження оцінювало мікробне різноманіття серед 478 архей і 964 бактерій, а також 147 метагеномів з різних морських і наземних місць.
Дві окремі екосистеми - поверхневе та підповерхневе життя
Вчені пояснюють, що життя в цих підземних світах протікає в зовсім іншій часовій шкалі, ніж на поверхні Землі.
Вибірковий тиск дуже різний на суші та в морі. За відсутності сонячного світла енергія розріджена. Її потрібно збирати з навколишніх матеріалів та їхніх хімічних реакцій: водню, метану, сірки, серпентинізації, мертвих (або живих) тіл сусідніх мікробів і навіть радіоактивності.
Вчені визнають - для певних середовищ, наприклад, морської поверхні, у них було майже забагато даних, але для інших середовищ, таких як печери чи ґрунти, - даних було мало або їх бракувало.
Наразі фахівці мають далекоглядний висновок:
Якщо життя може існувати так далеко під поверхнею нашої планети, можливо, воно можливо і далі.. Розуміння глибокого життя на Землі може бути моделлю для виявлення того, чи було життя на Марсі, і чи воно вижило
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