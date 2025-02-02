Науковці знайшли несподівані форми життя на глибині 4 км під Землею

ukenru
09:48 • 50716 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 109466 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 109656 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 129527 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161298 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213755 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172449 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151067 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124988 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109792 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127297 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131251 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128188 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130526 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 124728 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180336 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 178895 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 310995 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338516 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 27899 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 62357 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 63548 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128188 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101192 перегляди
Актуальне
Науковці знайшли несподівані форми життя на глибині 4 км під Землею

Науковці знайшли несподівані форми життя на глибині 4 км під Землею

Київ • УНН

 • 61721 перегляди

Дослідники виявили різноманітні форми життя на глибині до 4,375 км під поверхнею Землі. Знахідка може допомогти у пошуку життя на Марсі та інших планетах.

Результати дослідження можуть бути моделлю  для виявлення того, чи було життя на Марсі та інших планетах.

Передає УНН із посиланням на Nature Geoscience.

Дослідження під керівництвом екологів та фахівціві з біоінформатики США та Німеччини виявило форми життя на глибині 491 метр під дном океану, а також ще глибше під сушею: до 4,375 метрів завглибшки.

Вчені проаналізували зразки з більш ніж 50 місць по всьому світу, зібрані над і під поверхнею Землі, а також такі місця, як печери та глибоководні гідротермальні джерела, які утворюють поверхневий поріг.

Поверхневі проби збирали з ґрунту, осадових відкладень або водяних стовпів, тоді як підповерхневі зразки витягували зі свердловин, шахт, водоносних горизонтів або рідини з гідророзриву.


Виявлене різноманіття форм життя має несподіваний характер.

- стверджують дослідники

Зокрема фахівці звертають увагу на виявлення у деяких підземних середовищах різноманітність видів, що може навіть перевищувати різноманітність на поверхні.

Image

Хоча раніше було прийнято вважати, що чим глибше ви спускаєтеся під поверхню Землі, тим менше енергії доступно, і тим менша кількість клітин може вижити.

Особливо вчені визначають наявність мікробів з таксономічної категорії у морському середовищі - це домен архей, який відповідно до інформації дослідження, вглибині ставав навіть більш генетично багатими.

 Бактеріальне різноманіття в морських надрах виявилося несподівано високим порівняно з наземними екосистемами.

Дослідження оцінювало мікробне різноманіття серед 478 архей і 964 бактерій, а також 147 метагеномів з різних морських і наземних місць.

- ідеться у доповіді. 

Дві окремі екосистеми - поверхневе та підповерхневе життя

Вчені пояснюють, що життя в цих підземних світах протікає в зовсім іншій часовій шкалі, ніж на поверхні Землі. 

Вибірковий тиск дуже різний на суші та в морі. За відсутності сонячного світла енергія розріджена. Її потрібно збирати з навколишніх матеріалів та їхніх хімічних реакцій: водню, метану, сірки, серпентинізації, мертвих (або живих) тіл сусідніх мікробів і навіть радіоактивності.

Image

Вчені визнають - для певних середовищ, наприклад, морської поверхні, у них було майже забагато даних, але для інших середовищ, таких як печери чи ґрунти, - даних було мало або їх бракувало.

Наразі фахівці мають далекоглядний висновок:

Якщо життя може існувати так далеко під поверхнею нашої планети, можливо, воно можливо і далі.. Розуміння глибокого життя на Землі може бути моделлю для виявлення того, чи було життя на Марсі, і чи воно вижило

-  пояснює еколог Еміль Рафф з Океанографічного інституту Вудс-Хоул у США.

Нагадаємо

  На узбережжі Каліфорнії знайдено мертву рибу-ремінь, яка вважається міфічним провісником стихійних лих. Це лише другий випадок за три місяці та 21-й з 1901 року.  

Риба-бульбашка та миша-амфібія: вчені виявили 27 нових видів тварин в Амазонії20.12.24, 15:39 • 98563 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
marsМарс
kaliforniiaКаліфорнія
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами