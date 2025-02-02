Ученые нашли неожиданные формы жизни на глубине 4 км под Землей

Результаты исследования могут быть моделью для выявления того, была ли жизнь на Марсе и других планетах.

Передает УНН со ссылкой на Nature Geoscience.

Исследование под руководством экологов и специалистов по биоинформатике США и Германии выявило формы жизни на глубине 491 метр под дном океана, а также еще глубже под сушей: до 4,375 метров глубиной.

Ученые проанализировали образцы из более чем 50 мест по всему миру, собранные над и под поверхностью Земли, а также такие места, как пещеры и глубоководные гидротермальные источники, которые образуют поверхностный порог.

Поверхностные пробы собирали из почвы, осадочных отложений или водяных столбов, тогда как подповерхностные образцы извлекали из скважин, шахт, водоносных горизонтов или жидкости из гидроразрыва.



Обнаруженное многообразие форм жизни имеет неожиданный характер. - утверждают исследователи

В частности специалисты обращают внимание на выявление в некоторых подземных средах разнообразие видов, которое может даже превышать разнообразие на поверхности.

Хотя раньше было принято считать, что чем глубже вы спускаетесь под поверхность Земли, тем меньше энергии доступно, и тем меньшее количество клеток может выжить.

Особенно ученые определяют наличие микробов из таксономической категории в морской среде - это домен архей, который согласно информации исследования, в глубине становился даже более генетически богатыми.

Бактериальное разнообразие в морских недрах оказалось неожиданно высоким по сравнению с наземными экосистемами.

Исследование оценивало микробное разнообразие среди 478 архей и 964 бактерий, а также 147 метагеномов из различных морских и наземных мест. - говорится в докладе.

Две отдельные экосистемы - поверхностная и подповерхностная жизнь

Ученые объясняют, что жизнь в этих подземных мирах протекает в совершенно иной временной шкале, чем на поверхности Земли.

Выборочное давление очень разное на суше и в море. При отсутствии солнечного света энергия разрежена. Ее нужно собирать из окружающих материалов и их химических реакций: водорода, метана, серы, серпентинизации, мертвых (или живых) тел соседних микробов и даже радиоактивности.

Ученые признают - для определенных сред, например, морской поверхности, у них было почти много данных, но для других сред, таких как пещеры или почвы, - данных было мало или их не хватало.

Сейчас специалисты имеют дальновидный вывод:

Если жизнь может существовать так далеко под поверхностью нашей планеты, возможно, она возможно и дальше... Понимание глубокой жизни на Земле может быть моделью для выявления того, была ли жизнь на Марсе, и выжила ли она - объясняет эколог Эмиль Рафф из Океанографического института Вудс-Хоул в США.

Напомним,

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