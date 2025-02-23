Вчені знайшли мозковий ланцюг, який дає волю творчості

Творчі здібності контролюються фронтальною областю правої півкулі. За висновками дослідників, травми та неврологічні захворювання можуть розкрити творчий потенціал людини.

Передає УНН із посиланням на Mass General Brigham, Jama Network Open та ANSA.

Деталі

Проаналізувавши дані 857 учасників 36 досліджень фМРТ, дослідники з Mass General Brigham визначили мозкову схему, яка впливає на розвиток творчості.

Йдеться про частину мозку, яка контролюється фронтальною областю правої півкулі. Цікаво, що його активність може посилюватися або знижуватися під впливом уражень мозку та нейродегенеративних захворювань, кажуть вчені.

Тобто люди з травмами головного мозку, що впливають на цей контур, можуть мати ознаки підвищеної творчої діяльності.

Пояснення фахівців

Ми хотіли зрозуміти, які області мозку мають вирішальне значення для творчості людини і як це пов’язано з наслідками травми мозку

Співавтор Майкл Д. Фокс, доктор медичних наук, зазначив, що складна поведінка, як-от творчість, не відображається на певній ділянці мозку, але відображається на певних ланцюгах мозку.

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Джуліан Кутше, магістр, перший автор статті, згадав, що деякі люди із захворюваннями мозку демонструють нову творчу поведінку, яка відповідає певним моделям ушкодження в ланцюзі творчості.

Зменшення активності в правому передньому полюсі може підтверджувати ідею, що творчість передбачає відключення певних функцій.

Щоб бути креативним, вам, ймовірно, доведеться відключити свого внутрішнього критика, щоб ви могли знаходити нові напрямки і навіть робити помилки

Ці висновки. можуть допомогти пояснити, як деякі нейродегенеративні захворювання можуть призводити до зниження творчих здібностей, тоді як інші можуть проявляти парадоксальне зростання творчих здібностей. Вони також можуть потенційно вказати на новий спосіб стимулювання мозку та підвищення творчих здібностей людини