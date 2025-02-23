Ученые нашли мозговую цепь, которая дает волю творчеству
Киев • УНН
Исследователи из Mass General Brigham определили мозговую цепь в правом полушарии, отвечающую за творчество. Травмы и неврологические заболевания, которые влияют на эту область, могут усилить креативные способности человека.
Творческие способности контролируются фронтальной областью правого полушария. По выводам исследователей, травмы и неврологические заболевания могут раскрыть творческий потенциал человека.
Передает УНН со ссылкой на Mass General Brigham, Jama Network Open и ANSA.
Проанализировав данные 857 участников 36 исследований фМРТ, исследователи из Mass General Brigham определили мозговую схему, которая влияет на развитие творчества.
Речь идет о части мозга, которая контролируется фронтальной областью правого полушария. Интересно, что его активность может усиливаться или снижаться под влиянием поражений мозга и нейродегенеративных заболеваний, говорят ученые.
То есть люди с травмами головного мозга, влияющими на этот контур, могут иметь признаки повышенной творческой деятельности.
Пояснения специалистов
Мы хотели понять, какие области мозга имеют решающее значение для творчества человека и как это связано с последствиями травмы мозга
Соавтор Майкл Д. Фокс, доктор медицинских наук, отметил, что сложное поведение, например творчество, не отображается на определенном участке мозга, но отображается на определенных цепях мозга.
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Джулиан Кутше, магистр, первый автор статьи, упомянул, что некоторые люди с заболеваниями мозга демонстрируют новое творческое поведение, которое соответствует определенным моделям повреждения в цепи творчества.
Освободить разум и повысить свой творческий потенциал
Уменьшение активности в правом переднем полюсе может подтверждать идею, что творчество предполагает отключение определенных функций.
Чтобы быть креативным, вам, вероятно, придется отключить своего внутреннего критика, чтобы вы могли находить новые направления и даже совершать ошибки
Креативность может потребовать прекращения самоцензурных мыслей и разрешения свободно развиваться идеям и ассоциациям.
Эти выводы. могут помочь объяснить, как некоторые нейродегенеративные заболевания могут приводить к снижению творческих способностей, в то время как другие могут проявлять парадоксальный рост творческих способностей. Они также могут потенциально указать на новый способ стимулирования мозга и повышения творческих способностей человека
Дополнение
Результаты исследования были опубликованы в журнале Jama Network Open международной исследовательской группой под руководством генерала Массачусетса Бригама из Соединенных Штатов.
Справка
General Brigham - крупнейшее больничное исследовательское предприятие в Соединенных Штатах а также некоммерческая, интегрированная система здравоохранения, которая занимается медицинскими исследованиями, обучением и уходом за пациентами.
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