Ученые нашли мозговую цепь, которая дает волю творчеству

Творческие способности контролируются фронтальной областью правого полушария. По выводам исследователей, травмы и неврологические заболевания могут раскрыть творческий потенциал человека.

Передает УНН со ссылкой на Mass General Brigham, Jama Network Open и ANSA.

Проанализировав данные 857 участников 36 исследований фМРТ, исследователи из Mass General Brigham определили мозговую схему, которая влияет на развитие творчества.

Речь идет о части мозга, которая контролируется фронтальной областью правого полушария. Интересно, что его активность может усиливаться или снижаться под влиянием поражений мозга и нейродегенеративных заболеваний, говорят ученые.

То есть люди с травмами головного мозга, влияющими на этот контур, могут иметь признаки повышенной творческой деятельности.

Пояснения специалистов

Мы хотели понять, какие области мозга имеют решающее значение для творчества человека и как это связано с последствиями травмы мозга - говорит невролог Исайя Клетеник.

Соавтор Майкл Д. Фокс, доктор медицинских наук, отметил, что сложное поведение, например творчество, не отображается на определенном участке мозга, но отображается на определенных цепях мозга.

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Джулиан Кутше, магистр, первый автор статьи, упомянул, что некоторые люди с заболеваниями мозга демонстрируют новое творческое поведение, которое соответствует определенным моделям повреждения в цепи творчества.

Освободить разум и повысить свой творческий потенциал

Уменьшение активности в правом переднем полюсе может подтверждать идею, что творчество предполагает отключение определенных функций.

Чтобы быть креативным, вам, вероятно, придется отключить своего внутреннего критика, чтобы вы могли находить новые направления и даже совершать ошибки - объясняет невролог Исайя Клетеник

Креативность может потребовать прекращения самоцензурных мыслей и разрешения свободно развиваться идеям и ассоциациям.

Эти выводы. могут помочь объяснить, как некоторые нейродегенеративные заболевания могут приводить к снижению творческих способностей, в то время как другие могут проявлять парадоксальный рост творческих способностей. Они также могут потенциально указать на новый способ стимулирования мозга и повышения творческих способностей человека - отмечает исследователь.

Дополнение

Результаты исследования были опубликованы в журнале Jama Network Open международной исследовательской группой под руководством генерала Массачусетса Бригама из Соединенных Штатов.

Справка

General Brigham - крупнейшее больничное исследовательское предприятие в Соединенных Штатах а также некоммерческая, интегрированная система здравоохранения, которая занимается медицинскими исследованиями, обучением и уходом за пациентами.

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