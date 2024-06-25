В Великобритании подростку вживили мозговой имплант для контроля эпилептических приступов

Впервые в мире человеку вживили мозговой имплант для контроля эпилептических приступов. Британский подросток стал первым в мире человеком, которому провели такую операцию. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Указано, что 13-летний Оран Ноулсон имеет синдром Леннокса-Гасто - это тяжелая форма эпилепсии, которая проявляется в детстве. У него синдром развился в три года.

В день у парня могло случаться до сотни эпилептических приступов, он терял сознание, имел проблемы с дыханием, в результате чего нуждался в реанимации. Из-за этого он нуждался в круглосуточном уходе, потому что приступы могли произойти в любое время суток.

Во время операции подростку вживили два электрода глубоко в мозг. Устройство размером 3,5 см и толщиной 0,6 см установили в пространство в черепе, где предварительно удалили кость.

Как только парень оправился после операции, устройство включили, и оно начало создавать постоянную мягкую электрическую стимуляцию мозга с целью блокировки электрических путей, которые позволяют приступам закрепиться.

Нейростимулятор находится под черепом и посылает электрические сигналы глубоко в мозг, уменьшая дневные приступы на 80%. Мать парня рассказывает, что после операции у него значительно повысилось качество жизни.

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