В центре Киева у мужчины случился эпилептический приступ при входе в заведение общественного питания, домедицинскую помощь ему оказали полицейские, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

Детали

"Во время патрулирования центра города при входе в заведение общественного питания правоохранители заметили скопление людей вокруг мужчины с судорогами", - сообщили в полиции в соцсетях.

"Полицейские Печерского управления полиции оказали домедицинскую помощь мужчине, у которого случился эпилептический приступ", - добавили в полиции.

Указано, что двое полицейских подбежали на помощь к пострадавшему, вызвали медиков и положили мужчину в стабильное боковое положение, контролируя его состояние до приезда скорой. Врачи в удовлетворительном состоянии госпитализировали пострадавшего в местную больницу.

В Запорожье чрезвычайница спасла утопающего ребенка в бассейне