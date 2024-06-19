У центрі Києва в чоловіка стався епілептичний напад при вході до закладу громадського харчування: допомогу надала поліція
Київ • УНН
Співробітники поліції в Києві надали першу допомогу чоловікові з епілептичним припадком біля входу до закладу громадського харчування та викликали швидку допомогу.
У центрі Києва в чоловіка стався епілептичний напад при вході до закладу громадського харчування, домедичну допомогу йому надали поліцейські, повідомили у ГУНП в столиці у середу, пише УНН.
Деталі
"Під час патрулювання центру міста при вході до закладу громадського харчування правоохоронці помітили скупчення людей навколо чоловіка з судомами", - повідомили у поліції у соцмережах.
"Поліцейські Печерського управління поліції надали домедичну допомогу чоловіку, у якого стався епілептичний напад", - додали у поліції.
Вказано, що двоє поліцейських підбігли на допомогу до потерпілого, викликали медиків та поклали чоловіка в стабільне бокове положення, контролюючи його стан до приїзду швидкої. Лікарі у задовільному стані госпіталізували постраждалого до місцевої лікарні.
У Запоріжжі надзвичайниця врятувала потопаючу дитину у басейні19.06.24, 13:31 • 14252 перегляди