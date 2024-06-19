У Запоріжжі надзвичайниця врятувала потопаючу дитину у басейні
Київ • УНН
Працівниця ДСНС Юлія врятувала 6-річну Олександру, яка ледь не потонула в басейні, поки її мама відволіклася.
Працівниця ДСНС Юлія у Запоріжжі врятувала 6-річну Олександру, яка ледь не потонула в басейні, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"Надзвичайниця із Запоріжжя врятувала маленьку дитину, яка ледь не потонула у басейні", - розповіли у ДСНС.
Анастасія, мати 6-річної Олександри, відпочивала в одному з пляжно-розважальних комплексів міста. Вона, як повідомляється, на мить відволіклася на старшу дитину, а потім побачила, як її доньку на руках несе чужа жінка. Тоді Анастасія зрозуміла – сталося щось жахливе.
Дитина сама пішла до басейну, бо не повірила мамі, що там дуже глибоко. Вирішила перевірити це самостійно.
Юлія Оголіхіна, рятувальниця із Запоріжжя, святкувала день народження дев’ятирічного сина у тому ж комплексі. Вона відпочивала біля басейну та раптом почула дивні звуки.
"Серед метушні я помітила маленьку дитину. Здалося, що дівчинка просто пірнає, коли вона пішла під воду вдруге, я з жахом зрозуміла, що мала тоне, – розповідає жінка. – Я пірнула до неї, підхопила. Коли несла, то зрозуміла, що дитина знепритомніла, треба було терміново щось робити".
"Швидко винесла її на сходи, перегорнула маленьку через коліно і почала надавати першу домедичну допомогу. Через лічені секунди почала виходити вода і я почула, як Саша зробила перший відчутний вдих", - зі сльозами на очах розповідає рятувальниця.
Коли дитина прийшла до тями, Юля відшукала маму маленької Олександри.
2-річний малюк потонув у басейні на Харківщині13.06.24, 11:01 • 13805 переглядiв