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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Запоріжжі надзвичайниця врятувала потопаючу дитину у басейні

Київ • УНН

 • 14252 перегляди

Працівниця ДСНС Юлія врятувала 6-річну Олександру, яка ледь не потонула в басейні, поки її мама відволіклася.

У Запоріжжі надзвичайниця врятувала потопаючу дитину у басейні

Працівниця ДСНС Юлія у Запоріжжі врятувала 6-річну Олександру, яка ледь не потонула в басейні, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"Надзвичайниця із Запоріжжя врятувала маленьку дитину, яка ледь не потонула у басейні", - розповіли у ДСНС.

Анастасія, мати 6-річної Олександри, відпочивала в одному з пляжно-розважальних комплексів міста. Вона, як повідомляється, на мить відволіклася на старшу дитину, а потім побачила, як її доньку на руках несе чужа жінка. Тоді Анастасія зрозуміла – сталося щось жахливе.

Дитина сама пішла до басейну, бо не повірила мамі, що там дуже глибоко. Вирішила перевірити це самостійно.

Юлія Оголіхіна, рятувальниця із Запоріжжя, святкувала день народження дев’ятирічного сина у тому ж комплексі. Вона відпочивала біля басейну та раптом почула дивні звуки.

"Серед метушні я помітила маленьку дитину. Здалося, що дівчинка просто пірнає, коли вона пішла під воду вдруге, я з жахом зрозуміла, що мала тоне, – розповідає жінка. – Я пірнула до неї, підхопила. Коли несла, то зрозуміла, що дитина знепритомніла, треба було терміново щось робити".

"Швидко винесла її на сходи, перегорнула маленьку через коліно і почала надавати першу домедичну допомогу. Через лічені секунди почала виходити вода і я почула, як Саша зробила перший відчутний вдих", - зі сльозами на очах розповідає рятувальниця.

Коли дитина прийшла до тями, Юля відшукала маму маленької Олександри.

2-річний малюк потонув у басейні на Харківщині13.06.24, 11:01 • 13805 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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