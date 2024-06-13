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2-річний малюк потонув у басейні на Харківщині

2-річний малюк потонув у басейні на Харківщині

Київ • УНН

 • 13796 перегляди

2-річний хлопчик потонув у басейні на території приватного домоволодіння в селі Коропове Чугуївського району Харківської області, що стало 31-ю дитячою смертю від утоплення в країні в цьому році.

2-річний хлопчик потонув у басейні на території приватного домоволодіння в селі Коропове Харківської області, що стало 31-ю дитячою смертю від утоплення в країні в цьому році, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.

2-річна дитина потонула в басейні. Трагедія сталася вчора на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині

- зазначили у ДСНС у соцмережах.

Як повідомляється, хлопчик потонув у стаціонарному басейні.

Деталі події з'ясовуються.

Доповнення

Лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 7 дітей. А від початку року цей показник сягнув вже 31, зазначили у ДСНС.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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