2-летний малыш утонул в бассейне в Харьковской области

2-летний мальчик утонул в бассейне на территории частного домовладения в селе Коропово Харьковской области, что стало 31-й детской смертью от утопления в стране в этом году, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

2-летний ребенок утонул в бассейне. Трагедия произошла вчера на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района на Харьковщине - отметили в ГСЧС в соцсетях.

Как сообщается, мальчик утонул в стационарном бассейне.

Детали происшествия выясняются.

Дополнение

Только за неделю в Украине на водоемах погибло 7 детей. А с начала года этот показатель достиг уже 31, отметили в ГСЧС.