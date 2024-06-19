Сотрудница ГСЧС Юлия в Запорожье спасла 6-летнюю Александру, которая едва не утонула в бассейне, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Чрезвычайница из Запорожья спасла маленького ребенка, который едва не утонул в бассейне", - рассказали в ГСЧС.

Анастасия, мать 6-летней Александры, отдыхала в одном из пляжно-развлекательных комплексов города. Она, как сообщается, на мгновение отвлеклась на старшего ребенка, а потом увидела, как ее дочь на руках несет чужая женщина. Тогда Анастасия поняла - произошло что-то ужасное.

Ребенок сам пошел в бассейн, потому что не поверил маме, что там очень глубоко. Решил проверить это самостоятельно.

Юлия Оголихина, спасательница из Запорожья, праздновала день рождения девятилетнего сына в том же комплексе. Она отдыхала у бассейна и вдруг услышала странные звуки.

"Среди суеты я заметила маленького ребенка. Показалось, что девочка просто ныряет, когда она ушла под воду во второй раз, я с ужасом поняла, что малышка тонет, - рассказывает женщина, - Я нырнула к ней, подхватила. Когда несла, то поняла, что ребенок потерял сознание, надо было срочно что-то делать".

"Быстро вынесла ее на лестницу, перевернула маленькую через колено и начала оказывать первую домедицинскую помощь. Через считанные секунды начала выходить вода и я услышала, как Саша сделала первый ощутимый вдох", - со слезами на глазах рассказывает спасательница.

Когда ребенок пришел в себя, Юля отыскала маму маленькой Александры.

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