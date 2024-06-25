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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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У Великій Британії підлітку вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів

Київ • УНН

 • 24550 перегляди

Британський підліток став першою у світі людиною, яка отримала мозковий імплантат, що зменшує кількість епілептичних нападів на 80% завдяки електричній стимуляції.

У Великій Британії підлітку вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів

Уперше у світі людині вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів. Британський підліток став першою у світі людиною, якій провели таку операцію. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Вказано, що 13-річний Оран Ноулсон має синдром Леннокса-Гасто - це важка форма епілепсії, яка проявляється в дитинстві. У нього синдром розвинувся у три роки.

На день у хлопця могло траплятися до сотні епілептичних нападів, він  втрачав свідомість мав проблеми з диханням, внаслідок чого потребував реанімації. Через це він потребував цілодобового догляду, бо напади могли статися в будь-який час доби.

Під час операції підлітку вживили два електроди глибоко в мозок. Пристрій розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см встановили в простір у черепі, де попередньо видалили кістку.

Щойно хлопець оговтався після операції, пристрій увімкнули, і він почав створювати постійну м'яку електричну стимуляцію мозку з метою блокування електричних шляхів, які дозволяють нападам закріпитися.

Нейростимулятор перебуває під черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи денні напади на 80%. Мати хлопця розповідає, що після операції у нього значно підвищилась якість життя.

У центрі Києва в чоловіка стався епілептичний напад при вході до закладу громадського харчування: допомогу надала поліція 19.06.24, 16:24 • 13085 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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