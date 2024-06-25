У Великій Британії підлітку вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів
Київ • УНН
Британський підліток став першою у світі людиною, яка отримала мозковий імплантат, що зменшує кількість епілептичних нападів на 80% завдяки електричній стимуляції.
Уперше у світі людині вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів. Британський підліток став першою у світі людиною, якій провели таку операцію. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Вказано, що 13-річний Оран Ноулсон має синдром Леннокса-Гасто - це важка форма епілепсії, яка проявляється в дитинстві. У нього синдром розвинувся у три роки.
На день у хлопця могло траплятися до сотні епілептичних нападів, він втрачав свідомість мав проблеми з диханням, внаслідок чого потребував реанімації. Через це він потребував цілодобового догляду, бо напади могли статися в будь-який час доби.
Під час операції підлітку вживили два електроди глибоко в мозок. Пристрій розміром 3,5 см і товщиною 0,6 см встановили в простір у черепі, де попередньо видалили кістку.
Щойно хлопець оговтався після операції, пристрій увімкнули, і він почав створювати постійну м'яку електричну стимуляцію мозку з метою блокування електричних шляхів, які дозволяють нападам закріпитися.
Нейростимулятор перебуває під черепом і посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшуючи денні напади на 80%. Мати хлопця розповідає, що після операції у нього значно підвищилась якість життя.
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