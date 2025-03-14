Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы
Киев • УНН
Психологиня Екатерина Кононова объяснила, что весенняя хандра – это временное состояние, вызванное гормональными изменениями и адаптацией к новому сезону. Она советует больше гулять, следить за сном и питанием.
Приход весны часто ассоциируется с новым стартом, мы ожидаем прилива энергии, вдохновения. Но может случиться наоборот, мы чувствуем апатию, сонливость, усталость, раздражительность, снижение концентрации.
В отличие от осенней и зимней меланхолии, которые возникают преимущественно из-за отсутствия солнечного света и витамина D, весенняя хандра возникает по нескольким причинам и может длиться пару недель и проходить сама, когда организм адаптируется к смене сезона. Об этом в комментарии УНН рассказала психологиня Екатерина Кононова.
Детали
Как отмечает психологиня, не стоит путать весеннюю хандру с депрессией, так как второе является психическим расстройством, которое не пройдет самостоятельно за несколько недель, и требует лечения.
Зимой организму не хватает солнечного света, и витамина D, который он получит из него, поэтому мы переходим в некий режим "спячки", больше вырабатывается мелатонин (гормон сна). С приходом весны гормональный фон может меняться, меньше вырабатывается мелатонин, а больше серотонин (гормон радости), из-за чего мы чувствуем эмоциональную нестабильность. Также начинается пополнение витамина D, это все изменения, к которым нужно время привыкнуть нашему организму. Так как световой день становится длиннее также меняется режим сна, что конечно же также влияет на организм
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Она отмечает, что нестабильная погода, когда утром можно замерзнуть, а днем вспотеть также важный фактор, который влияет не только на физиологическое состояние, но и на наше настроение, ведь это постоянное колебание "холодно-жарко".
Не стоит обесценивать и социальное давление, весна это период перемен, новых начинаний. Многие резко начинают вводить активность в свою жизнь, и быстро выгорают из-за этого. Организм в этот период истощен после зимы должен интенсивно работать, чтобы адаптироваться к новому сезону, а дополнительная нагрузка усиливает чувство усталости и апатии
Как помочь себе справиться с весенней хандрой
Психологиня советует проводить больше времени на свежем воздухе, ведь солнце способствует выработке витамина D, серотонина, сами прогулки положительно влияют как на эмоциональное, так и на физическое состояние.
Прогулка в первой половине дня, тренировки на свежем воздухе также хорошо влияет на выравнивание биологических часов. Легкая разминка, йога, пробежка утром будут спасительными в этот период. Из-за смены режима дня стоит наладить и сон. Не забывайте о своей норме сна, но и не стоит спать пол дня, ведь это также имеет негативные последствия. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, помогите организму легче адаптироваться
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Кроме того, она советует следить за своим питанием, которое должно быть сбалансированным, наполнено достаточным количеством витаминов.
Добавьте в свое питание сезонные фрукты и овощи. Весна отличное время для новых хобби, активностей. Но не перегружайте себя сразу. Добавляйте новые привычки в распорядок дня постепенно, это даст время привыкнуть и не "выгореть"
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