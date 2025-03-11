Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Забытые будильники, отсутствие энергии и утренняя усталость — эти проблемы знакомы многим. Усталость, накапливающаяся из-за плохого сна или неправильного режима, может существенно повлиять на вашу продуктивность и настроение в течение дня.

УНН собрал несколько проверенных практик и простых привычек, которые помогут вам засыпать быстрее, просыпаться с полными силами и чувствовать себя бодрым в течение всего дня. Изменив свой режим и подход к сну, вы сможете значительно улучшить его качество и повысить энергичность с самого утра.

Установите график сна

1. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день.

Это важно для того, чтобы ваш организм привык к стабильному режиму сна. Большинству взрослых требуется как минимум 7 часов сна в сутки, поэтому старайтесь ложиться спать раньше, чтобы просыпаться бодрым и свежим.

2. Соблюдайте график сна даже в выходные.

Ваш организм начнет просыпаться в это время естественным образом, если вы будете строго придерживаться установленного графика.

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Установите режим подготовки ко сну

Избегайте активностей, которые мешают сну. К ним относятся:

• использование гаджетов (телефон, ноутбук и т.д.);

• употребление кофеина;

• дневной сон;

• употребление алкоголя перед сном.

Старайтесь завершать все активности за час до сна, чтобы дать организму время на расслабление.

Поставьте один будильник

Не заводите несколько будильников. Согласно исследованию 2022 года, фрагментация сна может увеличить чувство усталости и снижать память.

Если вы привыкли ставить будильник на несколько повторных сигналов, попробуйте переместить его подальше от кровати, чтобы вам приходилось вставать, чтобы выключить его.

Отрегулируйте свой рацион

Обзор исследований 2021 года показал, что здоровое питание может улучшить качество сна. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара или ультраобработанных продуктов, так как они могут ухудшить сон.

Сосредоточьтесь на сбалансированной диете, которая включает:

• фрукты;

• овощи;

• цельнозерновые продукты;

• бобовые;

• семена и орехи;

• полезные жиры, такие как авокадо и оливковое масло.

Кроме того, старайтесь избегать больших порций пищи перед сном.

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Занимайтесь регулярными физическими упражнениями

Исследования 2021 года показали, что регулярные физические упражнения улучшают качество сна, в частности уменьшают тяжесть бессонницы и дневной сонливости. В то же время интенсивность упражнений имеет значение: умеренные упражнения помогают лучше, чем чрезмерно интенсивные.

Не забывайте о дневном свете

Дневной свет помогает настроить циркадные ритмы.

Попробуйте спать с открытыми жалюзи, чтобы просыпаться от естественного света. Если за окном пасмурно, включите свет или заведите будильник с функцией освещения.

Обратитесь к врачу

Если вы попробовали все методы, но не можете просыпаться бодрыми, возможно, стоит обратиться к врачу. Участие в исследовании сна может помочь диагностировать расстройства сна, которые негативно влияют на ваше самочувствие. Врач может порекомендовать дополнительные методы лечения или направить к специалисту для более детального обследования.

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