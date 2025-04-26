Солнечный ветер может быть ключом к образованию воды на Луне - исследование NASA

Постоянный поток частиц от Солнца может играть ключевую роль в формировании воды на поверхности Луны, намекает новый эксперимент под руководством NASA, пишет УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

В течение нескольких космических миссий ученые обнаруживали следы водяных молекул и гидроксила (OH) - важной составляющей воды - на лунной поверхности. Долгое время источник этой воды оставался загадкой. Среди вероятных причин называли вулканическую активность, высвобождение газов из более глубоких слоев реголита, а также микрометеоритные удары.

Новый эксперимент NASA, опубликованный 17 марта в журнале JGR Planets, предлагает другую гипотезу: вода на Луне может образовываться именно благодаря воздействию солнечного ветра.

Поскольку в составе лунного грунта много кислорода, а вот с водородом - дефицит, солнечный ветер, содержащий протоны, то есть атомы водорода, может взаимодействовать с реголитом, получая или "одалживая" электроны, образуя водород, необходимый для создания воды.

Для проверки теории исследователи использовали образцы лунного грунта, собранные во время миссии "Аполлон-17" в 1972 году. С применением миниатюрного ускорителя частиц они имитировали воздействие солнечного ветра на реголит в течение 80 тысяч лет. Результаты показали химические изменения, свидетельствующие о признаках воды, которой раньше там не было.

Это открытие имеет большое значение для будущих лунных миссий, поскольку вода может стать ценным ресурсом для астронавтов. К тому же оно поможет лучше понять, как солнечный ветер влияет на другие небесные тела без атмосферы или магнитного поля.

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