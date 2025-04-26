Сонячний вітер може бути ключем до утворення води на Місяці - дослідження NASA

Постійний потік частинок від Сонця може відігравати ключову роль у формуванні води на поверхні Місяця, натякає новий експеримент під лідерством NASA, пише УНН з посиланням на Live Science.

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Протягом кількох космічних місій вчені виявляли сліди водяних молекул та гідроксилу (OH) - важливої складової води - на місячній поверхні. Довгий час джерело цієї води залишалося загадкою. Серед ймовірних причин називали вулканічну активність, вивільнення газів з глибших шарів реголіту, а також мікрометеоритні удари.

Але новий експеримент NASA, опублікований 17 березня в журналі JGR Planets, пропонує іншу гіпотезу: вода на Місяці може утворюватися саме завдяки впливу сонячного вітру.

Оскільки в складі місячного ґрунту багато кисню, а от із воднем - дефіцит, сонячний вітер, що містить протони, тобто атоми водню, може взаємодіяти з реголітом, отримуючи або "позичаючи" електрони, утворюючи водень, необхідний для створення води.

Для перевірки теорії дослідники використали зразки місячного ґрунту, зібрані під час місії "Аполлон-17" у 1972 році. Із застосуванням мініатюрного прискорювача частинок вони імітували вплив сонячного вітру на реголіт протягом 80 тисяч років. Результати показали хімічні зміни, що свідчили про ознаки води, якої раніше там не було.

Це відкриття має велике значення для майбутніх місячних місій, оскільки вода може стати цінним ресурсом для астронавтів. До того ж воно допоможе краще зрозуміти, як сонячний вітер впливає на інші небесні тіла без атмосфери чи магнітного поля.

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