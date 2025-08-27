$41.400.03
07:59 • 4196 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 10030 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 15516 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 86925 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 59386 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 128791 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 146472 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148051 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58357 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153806 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Погода
+20°
3м/с
43%
751мм
В Украину идет августовская жара, метеоролог указала, где ожидать до +34

Киев • УНН

 • 16 просмотра

28 августа антициклон Mareike будет определять погоду в Украине, принося сухую и солнечную погоду с постепенным повышением температуры. Настоящая жара до +34 градусов ожидается с пятницы и продлится до конца лета.

В Украину идет августовская жара, метеоролог указала, где ожидать до +34

В четверг 28 августа почти по всей территории Украины погоду будет определять антициклон Mareike. Ожидается сухая и солнечная погода с постепенным повышением температуры. Ветер изменит направление на южное и юго-восточное, это принесет ощутимое потепление. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

28 августа в большинстве регионов Украины прогнозируется +25…+29 градусов, местами на западе и юге столбики термометров поднимутся до +30. Прохладнее будет на Сумщине и Черниговщине – около +20…+23 градусов. В Киеве синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с комфортными +25 градусами.

Карта циклонов и антициклонов над Европой
Карта циклонов и антициклонов над Европой

Как сообщила Диденко, настоящая жара придет во все регионы страны в пятницу и продлится до конца лета, в большинстве областей температура будет достигать +28…+32 градусов, а на юге и востоке местами поднимется до +32…+34.

Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа25.08.2025, 09:07 • 233751 просмотр

Только после 4 сентября в большинстве регионов ожидается ослабление жаркой погоды, а для южных областей – ближе к 7–8 сентября.

Предварительный прогноз на 1 сентября обещает преимущественно сухую погоду. Лишь в западных областях возможны короткие локальные дожди. Температурный фон будет оставаться высоким: на западе и севере ожидается +26…+29, в центре и на юге – +28…+33, на востоке — до +32…+35 градусов.

Напомним

27 августа в Украине ожидается изменение погоды: большинство областей без осадков, температура воздуха будет расти. Лишь на Черниговщине и Сумщине местами возможен кратковременный дождь.

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Луна
Гороскоп
Сумская область
Черниговская область
Украина
Киев