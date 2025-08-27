В Украину идет августовская жара, метеоролог указала, где ожидать до +34

В четверг 28 августа почти по всей территории Украины погоду будет определять антициклон Mareike. Ожидается сухая и солнечная погода с постепенным повышением температуры. Ветер изменит направление на южное и юго-восточное, это принесет ощутимое потепление. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

28 августа в большинстве регионов Украины прогнозируется +25…+29 градусов, местами на западе и юге столбики термометров поднимутся до +30. Прохладнее будет на Сумщине и Черниговщине – около +20…+23 градусов. В Киеве синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с комфортными +25 градусами.

Карта циклонов и антициклонов над Европой

Как сообщила Диденко, настоящая жара придет во все регионы страны в пятницу и продлится до конца лета, в большинстве областей температура будет достигать +28…+32 градусов, а на юге и востоке местами поднимется до +32…+34.

Только после 4 сентября в большинстве регионов ожидается ослабление жаркой погоды, а для южных областей – ближе к 7–8 сентября.

Предварительный прогноз на 1 сентября обещает преимущественно сухую погоду. Лишь в западных областях возможны короткие локальные дожди. Температурный фон будет оставаться высоким: на западе и севере ожидается +26…+29, в центре и на юге – +28…+33, на востоке — до +32…+35 градусов.

Напомним

27 августа в Украине ожидается изменение погоды: большинство областей без осадков, температура воздуха будет расти. Лишь на Черниговщине и Сумщине местами возможен кратковременный дождь.