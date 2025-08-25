Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Киев • УНН
Неделя 25-31 августа 2025 года обещает быть продуктивной благодаря растущей Луне и отсутствию ретроградности планет. Однако, первая половина недели потребует осторожности в любовных и финансовых вопросах из-за оппозиции Венеры с Плутоном.
Эта неделя обещает быть очень сильной и продуктивной. Мы находимся в фазе растущей Луны, а это всегда лучшее время для новых начинаний, активных действий и реализации планов. Что нас ждет в период с 25 по 31 августа - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Как указала Базиленко, на этой неделе нет ретроградности основных планет, что создает максимально благоприятные условия для работы, творчества и развития.
Стоит помнить: мы на пороге периода затмений. Уже 7 сентября нас ждет первое лунное затмение, которое откроет коридор затмений. А 21 сентября произойдет солнечное затмение. Так что сентябрь станет одним из важнейших месяцев года
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе23.08.25, 10:20 • 80618 просмотров
Солнце в Деве
Солнце вошло в знак Девы, который символизирует порядок, анализ, материальную практичность. Энергии становятся спокойнее, уравновешеннее. Это хорошее время, чтобы навести порядок в делах и расставить приоритеты.
Большая гармония на небе
На небе формируется конфигурация "трапеция" с участием Венеры, Сатурна, Нептуна, Урана, Плутона и Белой Луны. Это редкий знак гармоничности и поддержки. Он дает силы как для творческих начинаний, так и для упорядочивания финансов, организации бытовых дел, поиска новых решений.
В это время можно найти баланс между материальным и духовным, практическим и интуитивным.
Венера в центре внимания
В начале недели Венера переходит из Рака во Льва.
• В Раке она помогала нам сосредоточиться на семье, доме, гармонизации отношений.
• Во Льве Венера становится яркой, харизматичной, творческой, порой даже излишне демонстративной.
• Она соединяется с Белой Луной → это может дать встречу сильной любви, новых романтических чувств.
• Но в то же время Венера формирует оппозицию с Плутоном → это означает, что первые дни недели (25–27 августа) могут быть неспокойными в сфере чувств. Будут возникать ревность, колебания, претензии даже в давних отношениях.
• Возможно, это может негативно сказаться на природных явлениях, таких, например, как землетрясения.
В финансовой сфере в это время возможны как прибыли, так и потери. Это опасный период для рискованных инвестиций или азартных игр с деньгами.
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем23.08.25, 09:00 • 47982 просмотра
Луна и настроения недели
• 26 августа (вторник) — Луна в Весах в напряженном аспекте, возможно ощущение дисгармонии, неустойчивости.
• 27–28 августа — Луна переходит в Скорпиона и формирует тяжелые конфигурации. Это может вызвать тревогу, бессонницу, острые эмоциональные состояния. Важно избегать излишних реакций и сохранять спокойствие.
• Выходные (30–31 августа) — Луна в Стрельце подарит энергетический подъем, оптимизм, желание действовать и даже возможность небольших путешествий или отдыха.
Вывод
Неделя 25–31 августа — очень сильный и мощный период, когда можно смело браться за новые дела, реализовывать проекты и проявлять себя по максимуму.
Мы стоим на пороге затмений, и уже на следующей неделе начинается серьезная подготовка к этому важному времени.
В то же время первая половина недели требует осторожности в любовных и финансовых вопросах: здесь возможны "качели" и риски.
Но в целом эта неделя дарит много сил, энергии и шансов для важных шагов вперед.
Как обезопасить себя во время автопутешествия в отпуск: украинцам озвучили советы10.08.25, 16:39 • 6042 просмотра
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака 25–31 августа
Овен
Эта неделя заставит вас больше думать о работе и здоровье. Можно наладить режим, заняться спортом или планированием дел.
Совет: уделите внимание своему телу и дисциплине — это даст силы для новых шагов.
Телец
В центре внимания — любовь, творчество, дети. Но на этой неделе здесь возможны страсти, ревность, перепады настроения.
Совет: не делайте поспешных шагов в любви — сейчас лучше беречь гармонию, чем провоцировать конфликты.
Близнецы
Основная тема недели — дом и семья. Можно заняться бытом, ремонтом или провести больше времени с родными.
Совет: создайте порядок в доме — это поможет почувствовать внутренний баланс.
Рак
Будет много общения, новостей и движения. Это хорошее время для поездок, встреч и обучения.
Совет: будьте открытыми для информации и идей — они могут стать полезными.
Лев
Неделя акцентирует внимание на финансах. Возможны новые источники дохода, но и риски потерь из-за импульсивных решений.
Совет: избегайте азарта с деньгами — сейчас выигрывает осторожность.
Дева
Солнце в вашем знаке дает силы и вдохновение. Это время для личных начинаний, новых шагов и уверенности в себе.
Совет: ставьте цели и действуйте смело — у вас сейчас особый ресурс.
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно22.08.25, 14:01 • 26294 просмотра
Весы
Эта неделя побуждает больше слушать себя и заниматься внутренней работой. Возможна потребность в покое и уединении.
Совет: не перегружайте себя делами — позвольте отдых и время для души.
Скорпион
В центре внимания — друзья и окружение. Возможны неожиданные встречи, которые принесут новые впечатления.
Совет: выбирайте круг общения внимательно — именно он будет влиять на ваше настроение.
Стрелец
Фокус этой недели — работа и карьера. Возможны важные решения или новые задачи.
Совет: проявите ответственность и используйте шанс заявить о себе.
Козерог
Для вас актуальны обучение, путешествия и расширение мировоззрения. Это хорошее время для новых знаний или планирования поездок.
Совет: учитесь новому и открывайте горизонты — это принесет пользу.
Водолей
Неделя может затронуть тему финансов партнеров или общих ресурсов. Возможны и разговоры о долгах, и новые договоренности.
Совет: будьте внимательны с деньгами и документами — здесь нужна осторожность.
Рыбы
В центре внимания — отношения и партнерство. Любовные истории этой недели могут быть эмоциональными и даже взрывными.
Совет: избегайте драм в любви — вместо этого ищите честность и искренность в диалоге.