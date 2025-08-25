Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа

Эта неделя обещает быть очень сильной и продуктивной. Мы находимся в фазе растущей Луны, а это всегда лучшее время для новых начинаний, активных действий и реализации планов. Что нас ждет в период с 25 по 31 августа - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Как указала Базиленко, на этой неделе нет ретроградности основных планет, что создает максимально благоприятные условия для работы, творчества и развития.

Стоит помнить: мы на пороге периода затмений. Уже 7 сентября нас ждет первое лунное затмение, которое откроет коридор затмений. А 21 сентября произойдет солнечное затмение. Так что сентябрь станет одним из важнейших месяцев года - заявила астролог.

Солнце в Деве

Солнце вошло в знак Девы, который символизирует порядок, анализ, материальную практичность. Энергии становятся спокойнее, уравновешеннее. Это хорошее время, чтобы навести порядок в делах и расставить приоритеты.

Большая гармония на небе

На небе формируется конфигурация "трапеция" с участием Венеры, Сатурна, Нептуна, Урана, Плутона и Белой Луны. Это редкий знак гармоничности и поддержки. Он дает силы как для творческих начинаний, так и для упорядочивания финансов, организации бытовых дел, поиска новых решений.

В это время можно найти баланс между материальным и духовным, практическим и интуитивным.

Венера в центре внимания

В начале недели Венера переходит из Рака во Льва.

• В Раке она помогала нам сосредоточиться на семье, доме, гармонизации отношений.

• Во Льве Венера становится яркой, харизматичной, творческой, порой даже излишне демонстративной.

• Она соединяется с Белой Луной → это может дать встречу сильной любви, новых романтических чувств.

• Но в то же время Венера формирует оппозицию с Плутоном → это означает, что первые дни недели (25–27 августа) могут быть неспокойными в сфере чувств. Будут возникать ревность, колебания, претензии даже в давних отношениях.

• Возможно, это может негативно сказаться на природных явлениях, таких, например, как землетрясения.

В финансовой сфере в это время возможны как прибыли, так и потери. Это опасный период для рискованных инвестиций или азартных игр с деньгами.

Луна и настроения недели

• 26 августа (вторник) — Луна в Весах в напряженном аспекте, возможно ощущение дисгармонии, неустойчивости.

• 27–28 августа — Луна переходит в Скорпиона и формирует тяжелые конфигурации. Это может вызвать тревогу, бессонницу, острые эмоциональные состояния. Важно избегать излишних реакций и сохранять спокойствие.

• Выходные (30–31 августа) — Луна в Стрельце подарит энергетический подъем, оптимизм, желание действовать и даже возможность небольших путешествий или отдыха.

Вывод

Неделя 25–31 августа — очень сильный и мощный период, когда можно смело браться за новые дела, реализовывать проекты и проявлять себя по максимуму.

Мы стоим на пороге затмений, и уже на следующей неделе начинается серьезная подготовка к этому важному времени.

В то же время первая половина недели требует осторожности в любовных и финансовых вопросах: здесь возможны "качели" и риски.

Но в целом эта неделя дарит много сил, энергии и шансов для важных шагов вперед.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака 25–31 августа

Овен

Эта неделя заставит вас больше думать о работе и здоровье. Можно наладить режим, заняться спортом или планированием дел.

Совет: уделите внимание своему телу и дисциплине — это даст силы для новых шагов.

Телец

В центре внимания — любовь, творчество, дети. Но на этой неделе здесь возможны страсти, ревность, перепады настроения.

Совет: не делайте поспешных шагов в любви — сейчас лучше беречь гармонию, чем провоцировать конфликты.

Близнецы

Основная тема недели — дом и семья. Можно заняться бытом, ремонтом или провести больше времени с родными.

Совет: создайте порядок в доме — это поможет почувствовать внутренний баланс.

Рак

Будет много общения, новостей и движения. Это хорошее время для поездок, встреч и обучения.

Совет: будьте открытыми для информации и идей — они могут стать полезными.

Лев

Неделя акцентирует внимание на финансах. Возможны новые источники дохода, но и риски потерь из-за импульсивных решений.

Совет: избегайте азарта с деньгами — сейчас выигрывает осторожность.

Дева

Солнце в вашем знаке дает силы и вдохновение. Это время для личных начинаний, новых шагов и уверенности в себе.

Совет: ставьте цели и действуйте смело — у вас сейчас особый ресурс.

Весы

Эта неделя побуждает больше слушать себя и заниматься внутренней работой. Возможна потребность в покое и уединении.

Совет: не перегружайте себя делами — позвольте отдых и время для души.

Скорпион

В центре внимания — друзья и окружение. Возможны неожиданные встречи, которые принесут новые впечатления.

Совет: выбирайте круг общения внимательно — именно он будет влиять на ваше настроение.

Стрелец

Фокус этой недели — работа и карьера. Возможны важные решения или новые задачи.

Совет: проявите ответственность и используйте шанс заявить о себе.

Козерог

Для вас актуальны обучение, путешествия и расширение мировоззрения. Это хорошее время для новых знаний или планирования поездок.

Совет: учитесь новому и открывайте горизонты — это принесет пользу.

Водолей

Неделя может затронуть тему финансов партнеров или общих ресурсов. Возможны и разговоры о долгах, и новые договоренности.

Совет: будьте внимательны с деньгами и документами — здесь нужна осторожность.

Рыбы

В центре внимания — отношения и партнерство. Любовные истории этой недели могут быть эмоциональными и даже взрывными.

Совет: избегайте драм в любви — вместо этого ищите честность и искренность в диалоге.