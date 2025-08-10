$41.460.00
48.280.00
10 августа, 08:18 • 11471 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 50631 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 130756 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 101182 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 274762 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 155970 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 335255 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 306265 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107081 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149796 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Как обезопасить себя во время автопутешествия в отпуск: украинцам озвучили советы

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Патрульная полиция Киева дала советы для безопасной поездки в отпуск на собственном авто. Рекомендации включают проверку технического состояния авто, отдых перед поездкой и соблюдение правил дорожного движения.

Как обезопасить себя во время автопутешествия в отпуск: украинцам озвучили советы

Полицейские озвучили советы, как обезопасить себя людям, которые собираются в отпуск на собственном авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Детали

Для безопасной поездки стоит придерживаться следующих советов:

  • перед поездкой следует проверить техническое состояние автомобиля;
    • стоит позаботиться, чтобы в авто была аптечка и знак аварийной остановки;
      • следует хорошо отдохнуть перед поездкой, чтобы избежать усталости за рулем, делать регулярные остановки, чтобы размяться и отдохнуть;
        • выбрать наиболее безопасный и удобный маршрут поездки;
          • следует соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и следить за дорожной обстановкой;
            • водителю и пассажирам стоит пользоваться ремнями безопасности. Не стоит отвлекаться и не пользоваться мобильным телефоном за рулем;
              • не следует забывать о своих домашних любимцах, если вы планируете отдых с ними: следует позаботиться, чтобы у них были вода и еда.

                Напомним

                Патрульная полиция Киева дала советы по безопасной езде на двухколесном транспорте. Это включает проверку технического состояния, использование мотошлемов и соблюдение правил дорожного движения.

                Евгений Устименко

                ОбществоЛайфхакАвто
                Национальная полиция Украины
                Киев