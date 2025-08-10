Как обезопасить себя во время автопутешествия в отпуск: украинцам озвучили советы
Патрульная полиция Киева дала советы для безопасной поездки в отпуск на собственном авто. Рекомендации включают проверку технического состояния авто, отдых перед поездкой и соблюдение правил дорожного движения.
Полицейские озвучили советы, как обезопасить себя людям, которые собираются в отпуск на собственном авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Детали
Для безопасной поездки стоит придерживаться следующих советов:
- перед поездкой следует проверить техническое состояние автомобиля;
- стоит позаботиться, чтобы в авто была аптечка и знак аварийной остановки;
- следует хорошо отдохнуть перед поездкой, чтобы избежать усталости
за рулем, делать регулярные остановки, чтобы размяться и отдохнуть;
- выбрать наиболее безопасный и удобный маршрут поездки;
- следует соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и следить за дорожной обстановкой;
- водителю и пассажирам стоит пользоваться ремнями
безопасности. Не стоит отвлекаться и не пользоваться мобильным телефоном за рулем;
- не следует забывать о своих домашних любимцах, если вы планируете отдых с ними: следует позаботиться, чтобы у них были вода и еда.
Напомним
