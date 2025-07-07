За кермом двоколісника: українцям дали поради, як убезпечити себе під час поїздки

Двоколісний транспорт - дешевший, мобільніший і драйвовіний за автомобілі. Та небезпека двоколісного транспорту полягає у низькому рівні захисту водія й пасажира, високому ризику отримання травм у разі ДТП, а також у меншій помітності на дорозі, порівняно з іншими транспортними засобами. У патрульній поліції Києва дали любителям байків поради, як убезпечити подорож на двох колесах, передає УНН.

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Аби поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною:

перед виїздом перевіряйте технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;

водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;

водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати.

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Керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів, нагадали у патрульній поліції.

І підказали ще кілька важливих лайфхаків з безпеки:

під час маневру обов’язково слід користуватися дзеркалами заднього виду та візуально перевірити "мертву зону";

водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;

не обганяти інших водіїв із правого боку;

не рухатися роздільною смугою в заторі;

не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

Пам'ятайте, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків - наголосили у патрульній поліції.

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