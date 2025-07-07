За кермом двоколісника: українцям дали поради, як убезпечити себе під час поїздки
Київ • УНН
Патрульна поліція Києва надала поради щодо безпечної їзди на двоколісному транспорті. Рекомендації включають перевірку технічного стану, використання мотошоломів та дотримання правил дорожнього руху.
Двоколісний транспорт - дешевший, мобільніший і драйвовіний за автомобілі. Та небезпека двоколісного транспорту полягає у низькому рівні захисту водія й пасажира, високому ризику отримання травм у разі ДТП, а також у меншій помітності на дорозі, порівняно з іншими транспортними засобами. У патрульній поліції Києва дали любителям байків поради, як убезпечити подорож на двох колесах, передає УНН.
Деталі
Аби поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною:
- перед виїздом перевіряйте технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
- водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
- водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати.
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Керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів, нагадали у патрульній поліції.
І підказали ще кілька важливих лайфхаків з безпеки:
- під час маневру обов’язково слід користуватися дзеркалами заднього виду та візуально перевірити "мертву зону";
- водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;
- не обганяти інших водіїв із правого боку;
- не рухатися роздільною смугою в заторі;
- не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.
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