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За кермом двоколісника: українцям дали поради, як убезпечити себе під час поїздки

Київ • УНН

 • 235 перегляди

Патрульна поліція Києва надала поради щодо безпечної їзди на двоколісному транспорті. Рекомендації включають перевірку технічного стану, використання мотошоломів та дотримання правил дорожнього руху.

За кермом двоколісника: українцям дали поради, як убезпечити себе під час поїздки

Двоколісний транспорт - дешевший, мобільніший і драйвовіний за автомобілі. Та небезпека двоколісного транспорту полягає у низькому рівні захисту водія й пасажира, високому ризику отримання травм у разі ДТП, а також у меншій помітності на дорозі, порівняно з іншими транспортними засобами. У патрульній поліції Києва дали любителям байків поради, як убезпечити подорож на двох колесах, передає УНН.

Деталі

Аби поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною:

  • перед виїздом перевіряйте технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
    • водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
      • водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати.

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        Керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів, нагадали у патрульній поліції.

        І підказали ще кілька важливих лайфхаків з безпеки:

        • під час маневру обов’язково слід користуватися дзеркалами заднього виду та візуально перевірити "мертву зону";
          • водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;
            • не обганяти інших водіїв із правого боку;
              • не рухатися роздільною смугою в заторі;
                • не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

                  Пам'ятайте, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків

                  - наголосили у патрульній поліції.

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                  Лілія Набока

                  Лілія Набока

                  ЛайфхакАвто
                  Київ
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