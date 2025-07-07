За рулем двухколесного транспорта: украинцам дали советы, как обезопасить себя во время поездки

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 7351 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 27890 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 42427 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 60457 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 112048 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 52696 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 77107 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135861 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130766 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 258766 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.3м/с
32%
744мм
Популярные новости
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 58710 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 99142 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали7 июля, 08:09 • 63448 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 38170 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 13240 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 5651 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 5743 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 8109 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 13431 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 112048 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Денис Шмыгаль
Петр Порошенко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 38324 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 258766 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 103813 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 223196 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 247848 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ми-8
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27
9К720 Искандер

За рулем двухколесного транспорта: украинцам дали советы, как обезопасить себя во время поездки

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Патрульная полиция Киева дала советы по безопасной езде на двухколесном транспорте. Рекомендации включают проверку технического состояния, использование мотошлемов и соблюдение правил дорожного движения.

За рулем двухколесного транспорта: украинцам дали советы, как обезопасить себя во время поездки

Двухколесный транспорт — дешевле, мобильнее и драйвовее автомобилей. Но опасность двухколесного транспорта заключается в низком уровне защиты водителя и пассажира, высоком риске получения травм в случае ДТП, а также в меньшей заметности на дороге по сравнению с другими транспортными средствами. В патрульной полиции Киева дали любителям байков советы, как обезопасить путешествие на двух колесах, передает УНН.

Детали

Чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной:

  • перед выездом проверяйте техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
    • водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
      • водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять.

        Как заправить авто во время воздушной тревоги. Советы известного автоблогера24.10.22, 10:53 • 1066749 просмотров

        Управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, при наличии водительского удостоверения и остальных необходимых документов, напомнили в патрульной полиции.

        И подсказали еще несколько важных лайфхаков по безопасности:

        • во время маневра обязательно следует пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
          • водители мотоциклов, двигаясь группами, должны ехать друг за другом;
            • не обгонять других водителей с правой стороны;
              • не двигаться по разделительной полосе в пробке;
                • не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

                  Помните, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям

                  - подчеркнули в патрульной полиции.

                  Столичным любителям дрифта и форсажа приготовиться: полиция начала работать вместе с военкомами23.04.23, 15:27 • 540320 просмотров

                  Лилия Набока

                  Лилия Набока

                  ЛайфхакАвто
                  Киев
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9