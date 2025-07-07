За рулем двухколесного транспорта: украинцам дали советы, как обезопасить себя во время поездки
Киев • УНН
Патрульная полиция Киева дала советы по безопасной езде на двухколесном транспорте. Рекомендации включают проверку технического состояния, использование мотошлемов и соблюдение правил дорожного движения.
Двухколесный транспорт — дешевле, мобильнее и драйвовее автомобилей. Но опасность двухколесного транспорта заключается в низком уровне защиты водителя и пассажира, высоком риске получения травм в случае ДТП, а также в меньшей заметности на дороге по сравнению с другими транспортными средствами. В патрульной полиции Киева дали любителям байков советы, как обезопасить путешествие на двух колесах, передает УНН.
Детали
Чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной:
- перед выездом проверяйте техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
- водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
- водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять.
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Управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, при наличии водительского удостоверения и остальных необходимых документов, напомнили в патрульной полиции.
И подсказали еще несколько важных лайфхаков по безопасности:
- во время маневра обязательно следует пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
- водители мотоциклов, двигаясь группами, должны ехать друг за другом;
- не обгонять других водителей с правой стороны;
- не двигаться по разделительной полосе в пробке;
- не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.
Помните, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям
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