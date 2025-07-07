За рулем двухколесного транспорта: украинцам дали советы, как обезопасить себя во время поездки

Двухколесный транспорт — дешевле, мобильнее и драйвовее автомобилей. Но опасность двухколесного транспорта заключается в низком уровне защиты водителя и пассажира, высоком риске получения травм в случае ДТП, а также в меньшей заметности на дороге по сравнению с другими транспортными средствами. В патрульной полиции Киева дали любителям байков советы, как обезопасить путешествие на двух колесах, передает УНН.

Детали

Чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной:

перед выездом проверяйте техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;

водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;

водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять.

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Управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет, при наличии водительского удостоверения и остальных необходимых документов, напомнили в патрульной полиции.

И подсказали еще несколько важных лайфхаков по безопасности:

во время маневра обязательно следует пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";

водители мотоциклов, двигаясь группами, должны ехать друг за другом;

не обгонять других водителей с правой стороны;

не двигаться по разделительной полосе в пробке;

не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

Помните, что легкомыслие и пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям - подчеркнули в патрульной полиции.

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