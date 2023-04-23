Столичным любителям дрифта и форсажа приготовиться: полиция начала работать вместе с военкомами

Цитата

«Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово, относительно приемлемого поведения во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/ужинать в каком-то заведении. В целом, мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить», - написал Билошицкий.

Однако он отметил, что всему есть пределы.

«Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам — это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат. И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но…Так вот, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников», - сообщил Билошицкий.

Также Билошицкий поделился с "любителями форсажа" лайфхаком.

«Но. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить», - добавил он.

Дополнение

В 2022 году Киевсовет принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижения автомобилей без глушителя в столице.