У Києві на час війни заборонили салюти та ганяти на авто без глушника

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"Сьогодні ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві. Та пересування містом автомобілів без глушника", - повідомив Кличко у Telegram.

Деталі

Мер столиці зауважив, що кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, "але бачимо, що не всі поводяться адекватно". "В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - вважає Кличко.

Так, перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.

Доповнення

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші у Києві, що передбачає заборону салютів, голосного співу та гучної музики.