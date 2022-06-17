Заборона салютів, голосного співу та гучної музики: у Києві нові правила режиму тиші

Цитата

"Голова КМВА Микола Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші, зокрема заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користуватися іншими гучномовними установками", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Деталі

Як ідеться в документі, в умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва.

"Просимо вас дотримуватися правил у цей непростий час", - закликали у КМВА.

До слова

Рішення з'явилося після того, як, за повідомленнями, вибухи налякали жителів столиці, а насправді хтось просто запустив салют.