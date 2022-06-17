Запрет салютов, громких пения и музыки: в Киеве новые правила режима тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение о соблюдении режима тишины в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на информацию КМВА.
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"Председатель КМВА Николай Жирнов издал отдельное поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрет зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользоваться другими громкоговорящими установками", - говорится в сообщении в Telegram.
Детали
Как указано в документе, в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.
"Просим вас соблюдать правила в это непростое время", – призвали в КМВА.
К слову
Решение появилось после того, как, по сообщениям, взрывы напугали жителей столицы, а на самом деле кто-то просто запустил салют.