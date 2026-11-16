17 ноября в Украине будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
Укрэнерго введет графики для промышленности и всех потребителей в ряде областей. Отключения продлятся от 4 до 12 часов.
Завтра в ряде областей Украины будут действовать графики. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 1 до 3 очередей, передает УНН.
Как 17 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Отметим, одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев
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