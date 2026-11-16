"Шестой блэкаут за последние две недели" — Днепр обесточен после атак рф
Киев • УНН
После российского удара Днепр полностью остался без света, повреждены дома и предприятия. Погибли два человека, восемь ранены.
После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, "фактически это шестой блэкаут за последние две недели", передает УНН.
Ситуация в Днепре особенно сложная
"Укрэнерго" сообщило о масштабных отключениях электроэнергии после российских ударов по энергетике. Особенно сложная ситуация в Днепре.
После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Электричества также нет у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение. Прямо сейчас в первую очередь возвращают электроэнергию системам водо- и теплоснабжения и социальным объектам
В компании добавили, что повторные атаки россиян могут замедлить работу. Но бригады уже на местах и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет.
Шестой блэкаут за последние две недели
Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, сейчас энергетики и коммунальщики занимаются проблемой обесточивания. Из-за вражеских ударов без света осталась почти половина города.
Фактически это шестой блэкаут за последние две недели — добавил мэр.
Кроме этого, в Днепре повреждены 10 многоэтажек, личные автомобили горожан, а также тепловоз, железнодорожная цистерна, сельхозтехника, предприятия... сегодня в третий раз ударили по заводу "Олейна" в Днепре. Американской собственности, принадлежащей корпорации Bunge. К счастью, без утечки масла, как это было в январе. Оборванные контактные сети электротранспорта — и там, и на Запорожском шоссе — коммунальщики уже восстановили. На остальных локациях также продолжается ликвидация последствий
Мэр добавил, что в Днепре, к сожалению, уже двое погибших. Это 32-летняя женщина и 54-летний мужчина.
В то же время в городских больницах остаются восемь пострадавших. У большинства серьезные ожоги и осколочные ранения головы, лица и конечностей. Врачи делают все необходимое