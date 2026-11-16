"Шестой блэкаут за последние две недели" — Днепр обесточен после атак рф

После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, "фактически это шестой блэкаут за последние две недели", передает УНН.

"Укрэнерго" сообщило о масштабных отключениях электроэнергии после российских ударов по энергетике. Особенно сложная ситуация в Днепре.

После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Электричества также нет у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение. Прямо сейчас в первую очередь возвращают электроэнергию системам водо- и теплоснабжения и социальным объектам

В компании добавили, что повторные атаки россиян могут замедлить работу. Но бригады уже на местах и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, сейчас энергетики и коммунальщики занимаются проблемой обесточивания. Из-за вражеских ударов без света осталась почти половина города.

Фактически это шестой блэкаут за последние две недели — добавил мэр.

Кроме этого, в Днепре повреждены 10 многоэтажек, личные автомобили горожан, а также тепловоз, железнодорожная цистерна, сельхозтехника, предприятия... сегодня в третий раз ударили по заводу "Олейна" в Днепре. Американской собственности, принадлежащей корпорации Bunge. К счастью, без утечки масла, как это было в январе. Оборванные контактные сети электротранспорта — и там, и на Запорожском шоссе — коммунальщики уже восстановили. На остальных локациях также продолжается ликвидация последствий