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Ворожі атаки спричинили масштабні знеструмлення у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі

Київ • УНН

 • 736 перегляди

російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру на сході України. Енергетики відновлюють живлення лікарень і критичних об’єктів.

Ворожі атаки спричинили масштабні знеструмлення у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі

На сході України внаслідок російських атак виникли масштабні знеструмлення. Найскладніша ситуація наразі у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі, де через пошкодження енергетичної інфраструктури суттєво обмежене електропостачання. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що росія вже понад місяць систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони.

Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене

- йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів. Насамперед вони намагаються відновити електропостачання лікарень, систем водо- й теплопостачання та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Усі відповідальні служби координують роботу, щоб стабілізувати ситуацію та поступово повернути електроенергію споживачам. Відновлювальні роботи тривають безперервно, однак ситуація залишається складною.

росія готує новий удар по енергетиці - Ігнат16.11.26, 12:09 • 3494 перегляди

Ольга Розгон

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