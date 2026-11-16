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Вражеские атаки вызвали масштабные отключения электроэнергии в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Российские удары повредили энергетическую инфраструктуру на востоке Украины. Энергетики восстанавливают электроснабжение больниц и критически важных объектов.

Вражеские атаки вызвали масштабные отключения электроэнергии в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье

На востоке Украины в результате российских атак произошли масштабные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация сейчас в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье, где из-за повреждения энергетической инфраструктуры существенно ограничено электроснабжение. Об этом сообщает «Укрэнерго», пишет УНН.

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Отмечается, что Россия уже более месяца систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить без электроэнергии целые города и регионы.

В результате вражеских ударов сейчас наблюдаются масштабные отключения электроэнергии на востоке Украины. Особенно сложная ситуация — в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение города существенно ограничено

- говорится в сообщении.

Энергетики работают над ликвидацией последствий ударов. В первую очередь они пытаются восстановить электроснабжение больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других объектов критической инфраструктуры.

Все ответственные службы координируют работу, чтобы стабилизировать ситуацию и постепенно вернуть электроэнергию потребителям. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, однако ситуация остается сложной.

россия готовит новый удар по энергетике - Игнат16.11.26, 12:09 • 3470 просмотров

Ольга Розгон

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