Новорожденные щенки знаменитого пса Патрона впервые гавкнули, или "то есть тявкнули". Об этом говорится на странице пса Патрона в Instagram, передает УНН.

Чужие дети быстро растут. Добавлю: свои дети тоже быстро растут. Еще совсем недавно они были такими крошечными и так мило попискивали (послушайте, я специально просил не накладывать музыку 😊). А сегодня один из них впервые гавкнул (или тявкнул). Лана говорит, что уже скоро начнем вводить прикорм. И я думаю, что это будут обои и линолеум, а не паштет - говорится в посте.

Патрон "подчеркнул", что Лана является "замечательной мамой", и его немного "гложет сомнение: а такой ли он хороший папа?".

Просто, понимаете, я вроде уже выучил каждое пятнышко каждого щенка, но все равно боюсь перепутать, кто есть кто. Есть ли среди моих подписчиков родители близнецов? Было ли у вас так же вначале? - отмечается в публикации.

Также в аккаунте пса рассказали, что он радуется, когда в директ в очередной раз прилетает: "Патрон, а можно взять твоего щеночка?".

Я радуюсь, что люди готовы взять собачку в свою семью. Потому что верю, что это не просто просьбочка ко мне, а обдуманное и взвешенное решение, над которым думали не одну ночь. Но я бы хотел, чтобы такими сообщениями были завалены различные приюты. Если вам очень хочется кого-то с джек-рассел-терьерским характером, то можете прямо написать им: "Есть ли у вас кто-нибудь маленький, но все грызущий и очень активный?". Тогда волонтеры кого-нибудь подберут. Вы знаете, что моя семья поддерживает приюты и пристраивает бездомных животных. И я всегда гордо гавкаю, что в приютах живут мои названые братья и сестры. Такие же, как я, только лучшие - подчеркивается в публикации пса.

Напомним

Знаменитый украинский пес-сапер Патрон, который стал одним из символов помощи спасателям во время войны, женился. Его избранницей стала собака по имени Лана.

Талисман черниговских спасателей пес Патрон стал отцом вскоре после женитьбы на своей избраннице Лане. Судя по публикации, Патрон стал отцом сразу семерых щенков.